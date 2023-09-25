BAMBAŞKA BİRİ 3. BÖLÜM İZLE! FOX TV Bambaşka Biri dizisi son bölümde ne oldu? İşte yeni bölüm konusu

Bambaşka Biri üçüncü bölümü için geri sayım devam ediyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Bambaşka Biri, ilk bölümü ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Savcı Leyla ve gazeteci Kenan'ın hikayesinin anlatıldığı dizinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme almaktadır. İşte Bambaşka Biri son bölüm konusu...

BAMBAŞKA BİRİ 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

Bambaşka Biri, her pazartesi akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Bambaşk Biri dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

BAMBAŞKA BİRİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Bambaşka Biri dizisinin ikinci bölümünde;

Leyla'nın güvenebileceği insanlar sayıca azaldıkça, kurbanların sayısı çoğalır. Oğlunu kurtarmak isteyen Turan ise katili koruyan bir başsavcıya dönüşmekle sınanır. Kenan, Doğan'ın taleplerine uyup bir katilin sesi olmayı kabul edecek mi? Kenan'ın içinde yaşayan düşman Leyla için bir tehdit oluşturacak mı?

BAMBAŞKA BİRİ 3. BÖLÜMÜ İZLE!

Bambaşka Biri dizisinin 3. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.



