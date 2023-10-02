BAMBAŞKA BİRİ 4. BÖLÜM İZLE! FOX TV Bambaşka Biri dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

Bambaşka Biri yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Bambaşka Biri, ilk bölümleri ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Savcı Leyla ve gazeteci Kenan'ın hikayesinin anlatıldığı dizinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme almaktadır. İşte Bambaşka Biri son bölüm konusu...

BAMBAŞKA BİRİ 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

Bambaşka Biri, her pazartesi akşamı FOX Tv'de yayınlanıyor. Bambaşka Biri dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

BAMBAŞKA BİRİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Bambaşka Biri dizisinin üçüncü bölümünde;

Kenan sandığı Doğan fazla ileri gidince Leyla bir şok geçirmiştir. Kenan kendine geldiğinde yaptıklarını öğrenip kendini affettirmeye çalışır. Fakat Leyla'nın öfkesini yumuşatmak kolay olmaz. Hafıza kayıpları iyice sıklaşan Kenan da akıl sağlığından şüphe etmeye başlar. Bu durumu fark eden tek kişi kendisi değildir. Son kurbanını öldürmeyi başaramayan Doğan, İrfan'ın konuşmasını engellemek için beklenmedik riskler alır. Kenan'a olan güveni gittikçe sarsılan Leyla ve komiser Refik ise, katilin Kenan'la olan bağlantısını teyit etmek için tehlikeli bir oyun oynar. Bu sefer tuzağa düşme sırası Doğan'dadır.

BAMBAŞKA BİRİ 4. BÖLÜMÜ İZLE!

Bambaşka Biri dizisinin 4. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.



