BAMBAŞKA BİRİ bu akşam yok mu, neden yok? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman? 4 Aralık 2023 FOX TV yayın akışı

Bambaşka Biri'nin yeni bölümüne ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Ekranların sevilen dizisi Bambaşka Biri , her pazartesi akşamı FOX TV'de yayınlanıyordu. FOX TV'nin 4 Aralık Pazartesi gününe ait yayın akışında Bambaşka Biri'nin yer almadığı fark edildi. Peki, Bambaşka Biri dizisi neden yayınlanmıyor? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte Bambaşka Biri'nin yeni bölümüne dair detaylar...
FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisi pazartesi günleri yayınlanıyordu. Dizi, 4 Aralık 2023 Pazartesi akşamı yayın saatinde yayınlanmadı. Bambaşka Biri dizisinin yayın gününün değişmesi nedeniyle ekranlara gelmedi.
FOX'un 4 Aralık 2023 Pazartesi tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'da Bursa Bülbülü adlı yerli sinema filmi ekranlara gelecek.
Bambaşka Biri dizisi yeni bölümü ise yeni yayın günü olan 8 Aralık 2023 Cuma akşamı ekranlara gelecek.
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bursa Bülbülü
01:30 Şahane Hayatım
04:00 Kefaret
05:45 Bay Yanlış