BAMBAŞKA BİRİ bu akşam yok mu, neden yok? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman? 4 Aralık 2023 FOX TV yayın akışı

Bambaşka Biri'nin yeni bölümüne ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Ekranların sevilen dizisi Bambaşka Biri , her pazartesi akşamı FOX TV'de yayınlanıyordu. FOX TV'nin 4 Aralık Pazartesi gününe ait yayın akışında Bambaşka Biri'nin yer almadığı fark edildi. Peki, Bambaşka Biri dizisi neden yayınlanmıyor? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte Bambaşka Biri'nin yeni bölümüne dair detaylar...

BAMBAŞKA BİRİ NEDEN YOK?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisi pazartesi günleri yayınlanıyordu. Dizi, 4 Aralık 2023 Pazartesi akşamı yayın saatinde yayınlanmadı. Bambaşka Biri dizisinin yayın gününün değişmesi nedeniyle ekranlara gelmedi.

BAMBAŞKA BİRİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX'un 4 Aralık 2023 Pazartesi tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'da Bursa Bülbülü adlı yerli sinema filmi ekranlara gelecek.

Bambaşka Biri dizisi yeni bölümü ise yeni yayın günü olan 8 Aralık 2023 Cuma akşamı ekranlara gelecek.

4 ARALIK 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bursa Bülbülü

01:30 Şahane Hayatım

04:00 Kefaret

05:45 Bay Yanlış







