Bambaşka biri oldu! Şarkıcı Feride Hilal Akın değişimiyle görenleri şaşırttı! 'Ne yaptın kendine?"

Enbe Orkestrası ve İlyas Yalçıntaş gibi isimlerle yaptığı düetlerle adını duyuran ve birçok popüler şarkıya imza atan Feride Hilal Akın, uzun yıllardır tanınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip bir isim.

Sahnelerin yanı sıra genç şarkıcı bir dönem televizyon ekranlarında da yer almıştı. Oyunculuğa ilk adımını Yeni Gelin dizisiyle atmıştı ve Şirin karakteriyle başarılı bir performans göstermişti.

KENDİSİNİ BAŞTAN YARATTI!

Feride Hilal Akın, son dönemlerde yaşadığı değişimle gündem oluyor. Sık sık tarzını ve saç rengini değiştiren ünlü isim yaptırdığı estetiklerle de bambaşka birine dönüştü.

Burun, çene, dudak gibi birçok estetik operasyon geçiren Akın, son olarak yeni tarzıyla karşımıza çıktı. Son imajına ise yorum ve beğeni yağdı.