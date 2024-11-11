MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bambaşka biri oldu! Şarkıcı Feride Hilal Akın değişimiyle görenleri şaşırttı! 'Ne yaptın kendine?"

Bambaşka biri oldu! Şarkıcı Feride Hilal Akın değişimiyle görenleri şaşırttı! 'Ne yaptın kendine?"

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
11.11.2024 16:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllar önce sosyal medyada yayınladığı şarkı videolarıyla adını duyuran ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesi elde eden Feride Hilal Akın'ın değişimiyle herkesi şoke etti. Birçok estetik operasyon geçiren ünlü ismin son halini görenler tanıyamadı.

Bambaşka biri oldu! Şarkıcı Feride Hilal Akın değişimiyle görenleri şaşırttı! 'Ne yaptın kendine?"

Enbe Orkestrası ve İlyas Yalçıntaş gibi isimlerle yaptığı düetlerle adını duyuran ve birçok popüler şarkıya imza atan Feride Hilal Akın, uzun yıllardır tanınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip bir isim.

feride_hilal_akin_dan_evdehayatv

Sahnelerin yanı sıra genç şarkıcı bir dönem televizyon ekranlarında da yer almıştı. Oyunculuğa ilk adımını Yeni Gelin dizisiyle atmıştı ve Şirin karakteriyle başarılı bir performans göstermişti.

13525107-1200x675

KENDİSİNİ BAŞTAN YARATTI!

Feride Hilal Akın, son dönemlerde yaşadığı değişimle gündem oluyor. Sık sık tarzını ve saç rengini değiştiren ünlü isim yaptırdığı estetiklerle de bambaşka birine dönüştü.

Ekran görüntüsü 2024-11-11 153052

Ekran görüntüsü 2024-11-11 153020

Burun, çene, dudak gibi birçok estetik operasyon geçiren Akın, son olarak yeni tarzıyla karşımıza çıktı. Son imajına ise yorum ve beğeni yağdı.

Ekran görüntüsü 2024-11-11 153657

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Feride Hilal Akın
En Çok Okunan Haberler
Moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Mutlu etmeyecek"

Moralleri bozdu! "Kesin gibi" diyerek açıkladı: "Mutlu etmeyecek"

Gözaltındaki ilk görüntüler! Bitkin halleri dikkat çekti! Mehmet Ali Erbil için tutuklama talebi

Gözaltındaki ilk görüntüler! Bitkin halleri dikkat çekti! Mehmet Ali Erbil için tutuklama talebi

Tartışmalı konserler için beklenen açıklama geldi

Tartışmalı konserler için beklenen açıklama geldi

Altın için 'Yılın son fırsatı' dedi! Tarih verdi 'O güne kadar...'

Altın için 'Yılın son fırsatı' dedi! Tarih verdi 'O güne kadar...'

Af geliyor! Bakan Tekin duyurdu

Af geliyor! Bakan Tekin duyurdu

Yeni bir sigorta kolu geliyor! Almanya'da 28 yıldır var...

Yeni bir sigorta kolu geliyor! Almanya'da 28 yıldır var...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

Columbia, Helly Hansen... Outdoor giyimde Gülümseten Kasım indirimleri

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.