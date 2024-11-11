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Zorlu koşullarda en iyi yol arkadaşı! Adidas'ın çok satan Terrex ayakkabısı indirimde
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Zorlu koşullarda en iyi yol arkadaşı! Adidas'ın çok satan Terrex ayakkabısı indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
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Her adımında sizi destekleyecek, zorlu parkurlarda bile ayaklarınızı koruyacak bir yol arkadaşına ihtiyacınız varsa Adidas Terrex Anylander R.RDY tam da size göre! Yağmur mu yağıyor, çamur mu var? Endişelenmeyin! Şıklığıyla şehir hayatına uyum sağlarken, dayanıklılığıyla doğanın zorlu koşullarında sizi yalnız bırakmayacak ayakkabıyı Gülümseten Kasım fırsatları sayesinde 1106 TL indirim ile alabilirsiniz. İşte detaylar...

Her adımda güven veren, macera ruhunuzu besleyecek bir ayakkabı arıyorsanız, aradığınız eşlikçi: Adidas Terrex Anylander R.RDY! Hem doğada ultra performans sunan hem de şehir stiline kolayca ayak uyduran zarif görünümüyle dikkat çekerken, sağlam yapısı sayesinde en zorlu şartlarda dahi sizi yalnız bırakmayacak bu model indirimde, kaçırmak istemeyeceksiniz.

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Gülümseten Kasım'ın tüm indirimlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

İndirimdeki spor ayakkabı modellerini görmek isterseniz buraya tıklayın.

Adidas Terrex Anylander R.RDY Spor Ayakkabı

adidas Terrex Anylander R.RDY Spor Ayakkabı

Doğanın zorlu koşullarına uyum sağlayan adidas Terrex Anylander R.Rdy, her adımda dayanıklılığı ve konforu hissetmeniz için tasarlandı. Su geçirmez yapısı, ayaklarınızı yağmurlu havalarda kuru tutarken, nefes alabilen malzemesi uzun yürüyüşlerde ayaklarınızın ferah kalmasını sağlıyor. Sağlam ve dayanıklı yapısıyla engebeli arazilerde bile performansından ödün vermiyor.. Tarz sahibi görünümüyle de dikkat çeken model, hem doğa yürüyüşlerinde hem de günlük kullanımda beklentilerinizi karşılamak için ideal bir seçim.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat! Ayakları da sıcak tutuyor."

  • "Köpeğimle 5-6 km koşusu yaparken bu ayakkabıları kullanıyorum. Uyumu gerçekten mükemmel. Benim için en önemli özellik, sağlam bir taban yapısına sahip olmasıydı ve bu ayakkabılar tam da bunu sağlıyor. Genelde çakıl taşlı bisiklet yolunda koşuyorum; gevşek ve sivri taşlar bile hiçbir sorun yaratmıyor.”
Ürünü İncele

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Bu içerik 11 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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