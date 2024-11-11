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Soğuk günlerde şık olmak isteyenlere Levi's Pierce Packable Mont 717 TL indirimde
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Soğuk günlerde şık olmak isteyenlere Levi's Pierce Packable Mont 717 TL indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
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Kar kış demeden dışarıda olmayı sevenler için mevsim ne olursa olsun yanınızda olacak, hafifliğinden ödün vermeden soğuğu unutturacak bir mont almak istiyorsanız doğru parça işte burada. Rahat yapısıyla kolayca katlanıp yanınızda taşıyabileceğiniz Levi's Pierce Packable Ceket,, soğuk havalarda sizi sımsıcak saracak. Günlük kullanımda bile stilinizi tamamlayacak Levi's mont, Gülümseten Kasım'a özel şu an 717 TL indirimde. İşte detaylar!

Soğuk günlerde hem hafif hem sıcak tutacak bir mont arayışında mısınız? Gün boyu üzerinizde taşıyabileceğiniz, sizi hareket özgürlüğünüzden ödün vermeden sıcak tutacak bir rahatlık düşünün. Kışın sert havası karşısında size hem stil hem koruma sunan bir mont arıyorsanız, Levi's Pierce Packable Ceket tam da burada devreye giriyor. Hareket kolaylığı sağlayan tasarımı ve şehir hayatına uygun yapısıyla her an yanınızda. İster gündelik koşuşturmacada ister doğada, Levis Pierce Packable mont sizi asla yarı yolda bırakmayacak bir ürün. Üstelik şimdi Amazon'un Gülümseten Kasım fırsatları kapsamında avantajlı fiyatla satışta! Şimdi onu keşfetmek için daha fazla beklemeyin!

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İndirimdeki montları görmek isterseniz buraya tıklayın.

1. Levi's Pierce Packable Mont, Yeşil

Adsız tasarım (9)

Levi's Pierce Packable Ceket, hafifliği ve üstün sıcak tutma özelliğiyle soğuk havalarda vazgeçilmeziniz olacak! Şişme yapısı ve kapitone tasarımı, hem işlevsel hem de şık bir görünüm sunarken, pratik katlanabilir formuyla taşıma kolaylığı sağlıyor. %100 polyester kumaş kullanılarak üretilen Pierce Packable Ceket, dayanıklılık ve hafiflik arasında mükemmel bir denge kuruyor. Rahat bir kapüşona sahip olan bu ceket, dışarıda olduğunuz her an sizi koruyacak, kompakt tasarımı sayesinde ihtiyaç duyduğunuz her yerde size eşlik edecek.

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2. Levi's Pierce Packable Ceket, Mavi

Levi's Pierce Packable Ceket, Mavi

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Güzel ceket, çok uygun fiyatlı. Oldukça sıcak, seni kuru tutuyor."

  • "Çok kaliteli, şık bir görünüme sahip."
Ürünü İncele

3. Levi's Pierce Packable Ceket, Siyah

Levi's Pierce Packable Ceket, Siyah

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok hafif ve güzel bir mont. İnsanı yormuyor giyerken."

  • "Ürün ince ancak içindeki teknoloji sayesinde sıcak tutuyor. Kalıbı hafif büyük. Avantajı içinize bir şeyler de giyinebilirsiniz. Hava değişimlerinde yanınızda taşımanız, giyinip soyunmanız için çok iyi bir ürün."
Ürünü İncele

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Bu içerik 11 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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