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Bambaşka biriymiş! Wanda Nara'nın estetiksiz hali olay oldu! Icardi'den sonra kendini baştan yaratmış...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
12.11.2024 14:15
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Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen ve son olarak Galatasaray'ın yıldız oyuncu Icardi'yi Arjantinli rapçi L-Gante'yle aldatan Wanda Nara'nın estetiksiz hali gündem oldu. Nara'nın değişimi şoke etti.

Bambaşka biriymiş! Wanda Nara'nın estetiksiz hali olay oldu! Icardi'den sonra kendini baştan yaratmış...

10 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Mauro Icardi ve Wanda Nara çiftiyle ilgili gündem bir türlü durulmuyor. Wanda Nara daha önce cesur bir klip çekimi yaptığı ve adının 'aşk' dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile Cadılar Bayramı partisinde sarmaş dolaş görüntülenmişti. Nara, daha sonra da canlı yayında, Rapçi sevgilisi L - Gante ile öpüşmüştü.

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UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray’ın evinde İngiliz takımı Tottenham ile oynadığı müsabakada Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sakatlanmasının ardından da Wanda Nara, yıldız futbolcuya attığı mesajı paylaşmıştı. Nara, "Mauro, başına gelenler için çok üzgünüm. O diz zaten uzun zamandır sorunluydu. Şimdi olan oldu, iyileş ve neye ihtiyacın olursa benimle iletişime geç, Roma'dakiler en iyileridir. En iyisine görünmekten çekinme ve iyileşme süreci önemli, her şey iyi olacak. Sana nasıl yardımcı olabileceğimi söyle. Ben buradayım." demişti.

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ESKİ ESTETİKSİZ HALİ GÜNDEM OLDU!

Wanda Nara'nın bitmek bilmeyen olaylarının ardından ise eski hali gündem oldu. Yıllar içinde birçok estetik ameliyat geçiren Nara, bambaşka birine dönmüş. Çene dolgusu, dudak dolgusu, gözaltı dolgusu, jawline, elmacık kemiği dolgusu, büyük CC'li bir meme protezi, karnında ve bel yanlarında liposuction gibi işlemler yaptırmış.

İşte Nara'nın eski hali...

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