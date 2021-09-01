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Bana Masal Anlatma nerede ve ne zaman çekildi? İşte Bana Masal Anlatma filminin oyuncuları

01.09.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Tarihi Yarımadasında yer alan, herkesin birbirini tanıdığı, olayların eksik olmadığı bir mahallesinde geçen Bana Masal Anlatma filmi, hem güldürüyor, hem düşündürüyor bir parça da olsa hüzünlendiriyor. Temiz ve saf insanların yer aldığı mahallede, dolmuş şoförü Rıza’nın hayatı, Ayperi ile karşılaşmasıyla birden değişir.

Bana Masal Anlatma nerede ve ne zaman çekildi? İşte Bana Masal Anlatma filminin oyuncuları

Fantastik bir öykü ile kaleme alınan Bana Masal Anlatma filmi Tarık Ünlüoğlu Erdal Tosun, Yılmaz Erdoğan gibi isimleri bir araya getiren önemli yapımlardandır. Dolmuş şoförü olarak hayatını idame ettiren Rıza, herkesin göz bebeği olan bir gençtir. Başka diyarlardan gelen Ayperi’nin anlattıkları ise herkese masal gibi gelir.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İstanbul’un Tarihi Yarımadasında yer alan Suriçi’nde çekilen Bana Masal Anlatma filmi, 2015'te gösterime girdi. Sinemadaki toplam hasılatı 16 milyon 883 bin 440 TL olan Bana Masal Anlatma filminin yönetmen koltuğunda Burak Aksak oturuyor. Filmin yapımcılığını ise Necati Akpınar üstlendi.

SURİÇİ NEREDE?

Tarihî yarımada ya da Suriçi; Haliç, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı ile çevrili olan; İstanbul’un ilk kurulduğu ve geliştiği bölgeye verilen isimdir. Tarihî yarımadada ilk yerleşim yeri milattan önce 685’te Megara'dan gelen Yunanlar tarafından Byzantion ismiyle kuruldu.

Bana Masal Anlatma nerede ve ne zaman çekildi? İşte Bana Masal Anlatma filminin oyuncuları

BANA MASAL ANLATMA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar ile ilgili şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza, doğup büyüdüğü mahallede, mahallelinin ve esnafların göz bebeği olan bir gençtir. Rıza bir gün Ayperi ile karşılaşır. Bana Masal Anlatma filminde sıradan bir mahallede eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesi anlatılır.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİNİN OYUNCULARI

Bana Masal Anlatma filminde Fatih Artman, Hande Doğandemir, Devrim Yakut, Tarık Ünlüoğlu, Erdal Tosun, Cihan Ercan, Burcu Biricik, Gürkan Uygun, Cengiz Bozkurt, Berat Yenilmez, Sadi Celil Cengiz, Ercan Yazgan, Ani İpekkaya, Gökçe Bahadır, Andy Boyns, Semin Emran, Selim Akay ve Yılmaz Erdoğan gibi usta isimler yer alıyor.


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Yılmaz Erdoğan
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