Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği TRT ortak yapımı "Bandırma Füze Kulübü" filmi seyircilerle buluştu. Bununla birlikte Bandırma Füze Kulübü filmi hakkında detaylar merak konusu oldu. Filmin galası Ankara'da gerçekleştirildi. Peki Bandırma Füze Kulübü filminin konusu nedir? Bandırma Füze Kulübü filminin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Bandırma Füze Kulübü filminde Bandırma Füze Kulübü'nü kurup uzaya roket yollama hayalini gerçekleştirmeye çalışan bir grup liseli gencin hikayesi işleniyor.
Bandırma Füze Kulübü filminin senaryosunu Mert Dikmen, Ayberk Olgay ve Mustafa Uslu tarafından kaleme alındı.
Alina Boz
Deniz Can Aktaş
Erkan Kolçak