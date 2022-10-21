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Bandırma Füze Kulübü filminin konusu nedir? Bandırma Füze Kulübü filminin oyuncuları kimler?

21.10.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırma Füze Kulübü 21 Ekim'de sinemalarda yer aldı. Başrolde ekranların tanınan simalarının yer aldığı Bandırma Füze Kulübü filminin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak üstlendi. Peki Bandırma Füze Kulübü filminin konusu nedir? Bandırma Füze Kulübü filminin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Bandırma Füze Kulübü filminin konusu nedir? Bandırma Füze Kulübü filminin oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği TRT ortak yapımı "Bandırma Füze Kulübü" filmi seyircilerle buluştu. Bununla birlikte Bandırma Füze Kulübü filmi hakkında detaylar merak konusu oldu. Filmin galası Ankara'da gerçekleştirildi. Peki Bandırma Füze Kulübü filminin konusu nedir? Bandırma Füze Kulübü filminin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİNİN KONUSU

Bandırma Füze Kulübü filminde Bandırma Füze Kulübü'nü kurup uzaya roket yollama hayalini gerçekleştirmeye çalışan bir grup liseli gencin hikayesi işleniyor.

Bandırma Füze Kulübü filminin senaryosunu Mert Dikmen, Ayberk Olgay ve Mustafa Uslu tarafından kaleme alındı.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ FİLMİNİN OYUNCULARI

Alina Boz
Deniz Can Aktaş
Erkan Kolçak

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