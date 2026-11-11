GTA 6 etkisi: PS5 satışları 100 milyonu aştı!

Sony, 11 Kasım 2026'da yayımladığı güncel Business Data & Sales raporuyla PlayStation 5'in (PS5) dünya genelinde 100 milyon satış barajını geride bıraktığını açıkladı. Bu gelişme, merakla beklenen GTA 6'nın 19 Kasım'daki küresel çıkışına günler kala yaşandı.

Şirketin 5 Kasım'da yayımladığı 2026 ikinci çeyrek finansal raporuna göre PS5, 30 Eylül itibarıyla 97,9 milyon adet satmıştı. Sony'nin yeni verileri ise konsolun 1 Ekim'den itibaren geçen 40 günlük süreçte 2,1 milyon adet daha sattığını ortaya koydu.

Aynı finansal raporda Sony CFO'su Lin Tao, PS6'nın geliştirme sürecinin de "planlandığı şekilde ilerlediğini" doğrulamıştı.

GTA 6, PS5 SATIŞLARINA HIZ KAZANDIRDI

PS5'in piyasaya çıkışından bu yana birçok büyük oyun konsol satışlarını destekledi. Ancak GTA 6'nın yaklaşan çıkışı, son haftalarda satışlara önemli bir ivme kazandırmış görünüyor.

Oyunun pazarlama çalışmalarında "Plays Best on PS5" (En iyi PS5'te oynanır) ifadesi de öne çıkıyor.

Bununla birlikte PS5'in 100 milyon satış barajını aşmasında yalnızca GTA 6 etkili olmadı.

Sony kısa süre önce Marvel's Wolverine'in dünya genelinde 2,4 milyon adedi aştığını doğruladı. Eylül ayındaki çıkışından kısa süre önce pek de olumlu eleştiriler almayan oyun, buna rağmen konsol satışlarını destekleyen yapımlar arasında yer aldı.

Ekim ayının bir diğer büyük çıkışı olan Phantom Blade Zero da birkaç hafta önce piyasaya sürülmesinin ardından PS5 donanımına yönelik ilgiyi ve dijital platformdaki etkileşimi artırdı.

PS5 YALNIZCA 40 GÜNDE 2,1 MİLYON ADET DAHA SATTI

Sony'nin açıkladığı verilere göre PS5, Temmuz-Eylül 2026 döneminde toplam satışlarına 2,6 milyon adet ekledi. Bunu, 10 Kasım'a kadar gerçekleşen 2,1 milyon adetlik yeni satış izledi.

Böylece konsolun dünya genelindeki toplam satışları 100 milyon adedi aşmış oldu.

Bu yükselişte GTA 6'nın yaklaşan çıkışının önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. Ancak oyunun PS5 satışları üzerindeki gerçek etkisi, Sony'nin gelecek yıl yayımlayacağı 2026 üçüncü çeyrek finansal raporuyla daha net anlaşılacak.

Öte yandan Sony, 30 Eylül itibarıyla PlayStation'ın aylık aktif kullanıcı sayısının 127 milyona ulaştığını da bildirdi.

Kaynak: Beebom