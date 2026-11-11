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Göz kuruluğu sandı, gerçek bambaşka çıktı! Gözünden 27 lens çıkarıldı

İngiltere'de 67 yaşındaki bir kadın, katarakt ameliyatı olmak için hastaneye başvurdu. Ameliyat öncesi yapılan rutin muayenede doktorlar, kadının gözünde beklenmedik bir durumla karşılaştı. Yıllardır yaşadığı rahatsızlığı göz kuruluğuna ve ilerleyen yaşına bağlayan kadın, gerçeği öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadı.

Göz kuruluğu sandı, gerçek bambaşka çıktı! Gözünden 27 lens çıkarıldı
Gökçen Kökden

İngiltere'de yaşayan 67 yaşındaki bir kadın, katarakt ameliyatı için hastaneye başvurduğunda doktorları bile şaşkına çeviren bir durumla karşılaşıldı. Ameliyat öncesinde yapılan muayenede kadının gözünde birbirine yapışmış çok sayıda kontakt lens tespit edildi.

Solihull Hastanesi'nde yaşanan olayda, doktorlar ilk olarak kadının gözünde mavimsi renkte bir kitle fark etti. Yapılan incelemede bu kitlenin birbirine yapışmış 17 kontakt lensten oluştuğu anlaşıldı. Gözün daha ayrıntılı incelenmesi üzerine 10 kontakt lens daha bulundu. Böylece kadının gözünden toplam 27 kontakt lens çıkarıldı.

DOKTORLAR BİLE GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

Göz kuruluğu sandı, gerçek bambaşka çıktı! Gözünden 27 lens çıkarıldı 1

Ameliyat ekibinde yer alan göz hastalıkları uzmanlık öğrencisi Rupal Morjaria, keşfin kendilerini büyük şaşkınlığa uğrattığını anlattı. Aralarında 20 yılı aşkın deneyime sahip bir göz doktorunun da bulunduğu ameliyat ekibinin daha önce benzer bir vakayla karşılaşmadığını belirten Morjaria, 17 lensin birbirine yapışarak büyük bir kitle oluşturduğunu söyledi.

Morjaria, bu kadar fazla lensin gözde birikmesine rağmen hastanın durumu fark etmemesini şaşırtıcı bulduklarını ifade etti. Doktorlara göre bu büyüklükteki bir lens birikiminin gözde ciddi tahrişe ve rahatsızlığa neden olması bekleniyordu.

GÖZÜNDEKİ RAHATSIZLIĞI YAŞLILIĞA BAĞLAMIŞ

Yapılan incelemelerde kadının yaklaşık 35 yıldır aylık değiştirilen kontakt lensler kullandığı öğrenildi. Ancak hasta, bu süre boyunca düzenli göz muayenelerine gitmemişti. Ameliyat öncesi değerlendirmede kaybolan lenslerle bağlantılı herhangi bir belirti bildirmeyen kadın, gözündeki rahatsızlığın yaşlanma ve göz kuruluğundan kaynaklandığını düşünüyordu. Lenslerin çıkarılmasından iki hafta sonra yeniden muayene edilen hasta, gözlerinin eskisine göre çok daha rahat olduğunu söyledi. Kadın, yaşadığı rahatsızlığın gözünde biriken lenslerden kaynaklandığını öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadı.

KATARAKT AMELİYATI ERTELENDİ

Doktorlar, gözde biriken lensleri tespit ettikten sonra planlanan katarakt ameliyatını erteleme kararı aldı. Bunun nedeni, lenslerin ne kadar süredir gözde bulunduğunun bilinmemesi ve ameliyat sırasında ciddi bir göz içi enfeksiyonu gelişme riskinin artmasıydı.

Morjaria, lenslerin uzun süre gözde kalmasının gözün dış yüzeyini örten konjonktiva çevresinde bakteri birikimine yol açabileceğini belirtti. Bu nedenle ameliyatın hemen gerçekleştirilmesinin endoftalmi adı verilen ciddi bir göz içi enfeksiyonu açısından risk oluşturabileceği değerlendirildi.

VAKA BİLİMSEL DERGİDE YAYIMLANDI

Doktorları şaşkına çeviren olay, tıp dergisi The BMJ'de vaka bildirimi olarak yayımlandı. Sağlık ekibi, bu kadar fazla kontakt lensin belirgin şikayetlere yol açmadan gözde kalabileceğini daha önce düşünmediklerini belirtti.

Vakanın bilimsel olarak paylaşılmasının bir diğer amacı ise kontakt lens kullanıcılarını düzenli göz kontrollerinin önemi konusunda bilinçlendirmekti. Morjaria, internet üzerinden kontakt lens satın almanın kolaylaşmasıyla bazı kullanıcıların düzenli muayeneleri ihmal edebildiğine dikkat çekti.

Kontakt lenslerin yaygın biçimde kullanıldığını ancak uygun takip ve bakım yapılmadığında ciddi göz enfeksiyonlarına yol açabileceğini belirten Morjaria, bazı enfeksiyonların görme kaybıyla sonuçlanabileceği konusunda uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
lens sağlık
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