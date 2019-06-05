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Bangladeş'te bayram yoğunluğu böyle görüntülendi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 05.06.2019 09:12 | Son Güncelleme

Bangladeş'in başkenti Dakka'da Ramazan Bayramını şehir dışında geçirmek isteyenler, tren istasyonuna akın etti.

Bangladeş’te arefe günü ziyaretlere ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trenlerde yoğunluk yaşandı. Başkent Dakka’da nedeniyle trenler, otobüsler dolup taşarken, trene sığmayan halk kapılara tırmandı. Aşırı yoğunluğun yaşandığı trende halk, trenlerin üzerine çıkarak seyahatlerini gerçekleştirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş bayram

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