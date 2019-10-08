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Yemeğinden saç çıktı diye eşinin saçlarını zorla kazıdı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.10.2019 16:42 | Son Güncelleme

Bangladeş’te yemeğinden saç çıktığını söyleyen bir adam zorla eşinin saçlarını kazıdı. Tutuklanan adam, 14 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Yemeğinden saç çıktı diye eşinin saçlarını zorla kazıdı!

Bangladeş’in kuzeybatısındaki Joypurhat’ta yapılan bir ihbar üzerine evi polisler basılan 35 yaşındaki Bablu Mondal tutuklandı.

Yerel polis sözcüsü Shahriar Han, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Eşinin ona hazırladığı kahvaltıyı yaparken, pirinç ve sütünün içinde saç bulmuş. Kızmış ve eşini suçlamış. Daha sonra bir tıraş bıçağı alarak karısının kafasını zorla kazımış” ifadelerini kullandı.

Mondal, ‘bilerek büyük bir acıya sebebiyet vermek’ ve ‘eşinin onurunu zedelemekle’ suçlanıyor. Bangladeş yasalarına göre adam, 14 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.

Kadın hakları savunucuları bu olayı, muhafazakâr Müslüman toplumda yaşayan kadınlara yönelik baskının giderek arttığının bir işareti olarak yorumladı. Kadınları kötü muamele, istismar ve tecavüz gibi durumlardan koruyan yasalar olsa da günlük hayatta buna benzer pek çok vaka yaşandığı belirtiliyor.

İnsan hakları örgütlerinin verilerine göre, bu yılın ilk altı ayında her gün üç tecavüz vakası kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yemek Bangladeş saç kazıma saç teli

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