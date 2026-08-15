Banka kartlarınızı folyoya sarın çağrısı yapıldı

Banka kartını ve araba anahtarını aliminyum folyoya sarma yönteminin temelinde, modern otomobil anahtarlarında ve banka kartlarında kullanılan RFID ve NFC gibi kablosuz iletişim teknolojilerinin sinyallerini fiziksel bir bariyerle kesme fikri bulunuyor. Ancak uzmanlar folyonun günlük kullanım için kalıcı bir güvenlik çözümü olmadığının da altını çiziyor.

OTOMOBİL ANAHTARLARINDA "RÖLE SALDIRISI" RİSKİ

Yeni nesil anahtarsız giriş sistemlerinde otomobil ile anahtar arasında radyo sinyalleri üzerinden iletişim kuruluyor. Sürücü araca yaklaştığında otomobil anahtarın sinyalini algılıyor ve kapıların fiziksel olarak anahtar kullanılmadan açılmasına imkan tanıyor.

Bu kolaylık, "relay attack" yani röle saldırısı olarak bilinen hırsızlık yönteminde kötüye kullanılabiliyor. Özel elektronik cihazlar kullanan kişiler, anahtar evin içerisinde olsa dahi yayılan sinyali dışarıdan yakalayıp güçlendirerek otomobile iletebiliyor. Böylece sistem, anahtarın aracın yakınında olduğunu düşünerek kapıların açılmasına izin verebiliyor.

ALÜMİNYUM FOLYO SİNYALİ ENGELLEYEBİLİYOR

Alüminyum folyonun elektromanyetik dalgalara karşı fiziksel bir bariyer oluşturabilmesi, yöntemin temelini oluşturuyor. Otomobil anahtarı tamamen folyoyla kaplandığında anahtarın yaydığı kablosuz sinyalin dışarı ulaşması engellenebiliyor. Böylece yakındaki cihazların sinyali yakalaması ve güçlendirmesi zorlaşıyor.

Ancak yöntemin işe yaraması için anahtarın folyoyla tamamen çevrelenmesi gerekiyor. Açıkta kalan bölümler veya folyodaki boşluklar radyo dalgalarının dışarı çıkmasına neden olabileceğinden koruyuculuğu azaltabiliyor.

BANKA KARTLARI İÇİN DE AYNI YÖNTEM KULLANILIYOR

Benzer prensip, temassız ödeme özelliğine sahip kredi ve banka kartları için de geçerli. Günümüzde pek çok kart, ödeme terminaline yaklaştırıldığında işlem yapılmasını sağlayan RFID veya NFC teknolojisine sahip. Taşınabilir okuma cihazlarının yeterince yakına getirilmesi durumunda bu tür yakın mesafe sinyallerinin okunabilmesi ihtimali, özellikle kalabalık alanlarda güvenlik endişelerine yol açabiliyor.

Cüzdanın veya kartların alüminyum folyoyla çevrelenmesi ise sinyallerin dışarıyla iletişimini kesen geçici bir katman oluşturabiliyor ve okuma cihazlarının kartlarla bağlantı kurmasını zorlaştırabiliyor.

KALICI ÇÖZÜM OLARAK GÖRÜLMEMELİ

Alüminyum folyo erişilebilir ve düşük maliyetli bir yöntem olsa da uzun süreli kullanım açısından bazı dezavantajlara sahip. Folyonun kolayca yırtılması ve otomobile binmek ya da ödeme yapmak için her seferinde açılması gerekmesi günlük kullanımda pratik olmayabiliyor.

Bu nedenle daha uzun süreli koruma için RFID sinyallerini engellemek amacıyla üretilmiş cüzdanlar ile otomobil anahtarlarına özel sinyal engelleyici kılıf ve keseler daha kullanışlı seçenekler arasında gösteriliyor.

ANAHTARI KAPI VE PENCERELERDEN UZAK TUTUN

Alüminyum folyo kullanılsa da temel güvenlik alışkanlıklarının ihmal edilmemesi gerekiyor. Özellikle anahtarsız giriş özelliğine sahip otomobillerin anahtarlarının evin dış cephesine yakın kapı ve pencerelerin hemen yanında bırakılmaması öneriliyor. Anahtarın dışarıdan mümkün olduğunca uzak bir noktada muhafaza edilmesi, sinyalin ev dışından yakalanmasını zorlaştırabilecek basit önlemlerden biri olarak öne çıkıyor.