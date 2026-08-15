Basit tamirler için para ödemeyi bırakın! Dolap menteşelerini 1 dakikada onaran yöntem

Mutfak dolaplarında zamanla kapakların aşağı doğru sarkması, eğri durması veya tam kapanmaması sık karşılaşılan sorunlardan biri. Böyle bir durumda çoğu kişi menteşenin ya da dolabın zarar gördüğünü düşünerek profesyonel yardım alma yoluna gidiyor.

Ancak sorun çoğu zaman sanıldığından çok daha basit. Dolap kapağının yıllarca açılıp kapanması sırasında menteşe vidalarının ahşaba uyguladığı sürekli baskı, vida deliğinin içerisindeki ahşap liflerini aşındırıyor. Delik zamanla genişlediğinde vida tutunabileceği yüzeyi kaybediyor ve gevşemeye başlıyor. Sonuç olarak menteşe sağlam olsa bile vida yerinde durmuyor ve dolap kapağı sarkabiliyor.

AHŞAP MACUNUNA VE YENİ DELİK AÇMAYA GEREK KALMIYOR

Genişleyen vida deliklerini onarmak için ahşap macunu kullanmak veya deliğin içerisine kürdan ve tutkal doldurmak gibi çeşitli yöntemler uygulanıyor. Ancak macun gibi çözümler her zaman ağır bir dolap kapağını uzun süre taşıyabilecek sağlamlığı sağlayamayabiliyor.

Daha pratik yöntemde ise menteşenin yerini değiştirmeye ya da dolabın üzerinde yeni vida delikleri açmaya gerek kalmıyor. Amaç, genişleyen deliğin içerisini yeniden ahşap malzemeyle destekleyerek vidanın tutunabileceği yeni lifler oluşturmak.

SADECE 3 MALZEME YETERLİ

İşlem için sağlam bir ahşap kürdan veya kibrit çöpü, ahşap tutkalı ve tornavida yeterli oluyor. İlk olarak menteşe dolap gövdesinden tamamen sökülüyor. Ardından ahşap kürdanın veya kibrit çöpünün ucu tutkala batırılıyor ve genişleyen vida deliğinin içerisine mümkün olduğunca derine yerleştiriliyor.

Dışarıda kalan bölüm, dolap yüzeyiyle aynı seviyede olacak şekilde kırılıyor veya kesiliyor. Tutkalın bir süre tutunması beklendikten sonra menteşe yeniden yerine yerleştirilerek eski vida aynı deliğe vidalanıyor. Deliğe eklenen ahşap parçası burada adeta yeni bir ankraj görevi görüyor. Vida dişleri yeni ahşap liflerine tutunduğu için daha önce boşlukta dönen vida yeniden sıkı şekilde sabitlenebiliyor.

DELİK ÇOK GENİŞSE BİR KÜRDAN YETMEYEBİLİR

Vida deliğinin fazla genişlemiş olması halinde tek bir kürdan yerine iki veya üç ahşap parçası yan yana kullanılabiliyor. Böylece deliğin içerisinde daha yoğun bir ahşap dolgu oluşturuluyor ve vidanın tutunabileceği alan artırılıyor. Yöntemin önemli avantajlarından biri de dolabın görünümünü bozmaması. Menteşe başka bir noktaya taşınmadığı için dolap üzerinde yeni delikler veya izler oluşmuyor. Vida hem dolabın mevcut ahşabına hem de sonradan eklenen ahşap parçaya tutunuyor.

ELEKTRİKLİ MATKAP YERİNE TORNAVİDA KULLANIN

Onarım tamamlandıktan sonra diğer menteşelerdeki vidaların da kontrol edilmesi öneriliyor. Gevşeyen vidaların erken fark edilmesi, aynı problemin diğer kapaklarda yaşanmasını önleyebiliyor. Küçük ayarlamalarda elektrikli matkap yerine manuel tornavida kullanılması da önemli. Elektrikli aletlerin uyguladığı yüksek tork, vidanın gereğinden fazla sıkılmasına ve ahşap liflerinin zarar görerek deliğin yeniden genişlemesine neden olabiliyor. Böylece birkaç basit malzemeyle yapılabilen kısa bir işlem, küçük bir menteşe problemi için servis veya usta çağırma ihtiyacını ortadan kaldırabiliyor.