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Dünyanın en kalabalık plajı: 200 bin kişi aynı anda yüzüyor

Çin'in Shenzhen kentindeki Dameisha Plajı, özellikle yaz aylarında aşırı kalabalığıyla dikkat çekiyor. Sadece 1,8 kilometre uzunluğundaki plajın bazı günlerde yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladığı belirtilirken, yoğunluğu azaltmak için ziyaretçi sayısına sınırlama getiriliyor.

Dünyanın en kalabalık plajı: 200 bin kişi aynı anda yüzüyor
Nilgün Arabacı

Deniz, kum ve güneş denildiğinde sakin bir sahil hayal edilirken Çin'deki Dameisha Plajı bu görüntünün tam tersini ortaya koyuyor. Shenzhen'de bulunan plaj, yaz aylarında binlerce kişinin aynı anda denize girmek için akın ettiği bir noktaya dönüşüyor. Öyle ki bazı günlerde kalabalığın 200 bin kişiye kadar çıktığı ve sahilde hareket etmenin dahi zorlaştığı belirtiliyor.

1,8 KİLOMETRELİK PLAJDA İNSAN SELİ

Dameisha Plajı yalnızca 1,8 kilometrelik bir sahil şeridine sahip. Buna rağmen özellikle hafta sonları ve yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Oddity Central'ın aktardığına göre plajın bazı günlerde yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladığı belirtiliyor.

Kalabalığın boyutu, ziyaretçilerin yalnızca güneşlenmek veya denize girmek için yer bulmasını değil, suya ulaşmasını bile zorlaştırabiliyor. Plajın aşırı kalabalık görüntüleri de sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

YETKİLİLER GÜNLÜK ZİYARETÇİ SAYISINI SINIRLIYOR

Dameisha'nın gördüğü yoğunluk nedeniyle Shenzhen yönetimi, mayıs-ekim döneminde plaja kabul edilen günlük ziyaretçi sayısını 80 bin kişiyle sınırlandırıyor. Plaja gitmek isteyenlerin yoğun dönemlerde zorunlu rezervasyon sistemi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.

Resmi Yantian bölgesi bilgilerine göre Dameisha, yaklaşık 100 bin metrekarelik kumlu alana sahip ve halka açık bir plaj. Bölge, Shenzhen'in en popüler yaz destinasyonlarından biri olarak tanımlanıyor.

Dünyanın en kalabalık plajı: 200 bin kişi aynı anda yüzüyor 1

ULAŞIM KOLAYLIĞI KALABALIĞI ARTIRIYOR

Plajın bu kadar yoğun ilgi görmesinin nedenlerinden biri de ulaşım kolaylığı. Dameisha'ya çok sayıda otobüs hattıyla ulaşılabiliyor. Ayrıca metro istasyonunun plajın hemen yakınında bulunması, bölgeye erişimi daha da kolaylaştırıyor.

Plajın ücretsiz olması da hem kent sakinleri hem de turistler açısından cazibesini artırıyor. Böylece sıcak yaz günlerinde binlerce kişi aynı noktaya yöneliyor.

KALABALIĞA RAĞMEN POPÜLER

Dameisha'nın aşırı kalabalığı ziyaretçiler arasında tartışma konusu olsa da plaj yaz aylarında popülerliğini koruyor. Özellikle sosyal medyada paylaşılan, kumların ve denizin neredeyse tamamen insanlarla kaplandığı görüntüler plajın sıra dışı ününü daha da artırıyor.

Bölgenin resmi tanıtımında ise Dameisha; altın renkli kumsalı, denizi, yürüyüş alanları ve Wish Tower adlı seyir noktasıyla öne çıkan bir turizm merkezi olarak gösteriliyor.

Kısacası Dameisha Plajı, geniş bir sahile sahip olmasına rağmen ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle dünyanın en sıra dışı plaj görüntülerinden birine sahne oluyor. 80 bin kişilik resmi günlük sınır bile kulağa yüksek gelirken, geçmişte yaklaşık 200 bin kişinin aynı anda plajda bulunması bölgedeki yoğunluğun boyutunu gözler önüne seriyor.

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Anahtar Kelimeler:
plaj
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