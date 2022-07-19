Bankacılık ve Sigortacılık mezunları ne iş yapar? Bankacılık ve Sigortacılık bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Bankacılık ve sigortacılık bölümleri son yıllarda oldukça ilgi çeker hale gelmiştir. Çeşitli yeteneklere sahip olan insanların okumaktan keyif aldığı bu bölüm, günümüzde daha çok ismi duyulan kripto paradan sonra daha fazla belirginleşmiştir. Bu bölümü kazanmanız ve mezun olabilmeniz için sadece ilgili olmanız yeterli olmayabilir. Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü derslerini, bu bölümün kaç yıl süreceğini, iş imkanlarını ve nerede çalışabileceğinin öğrenilmesi de önem arz eder. En önemlisi de meslek hayatını bu yönde gerçekleştirmek için belirli bir eğitim almanız gerektiğini bilmektir. Bankacılık ve sigortacılık bölümü olarak adlandırılan bu eğitim bölümü, lise eğitimini tamamladıktan sonra YKS sınavının bir parçası olan TYT bölümünden belirli bir puan alarak kazandığınız ön lisans bölümüdür. TYT sınavına göre tercih yapacak öğrenciler, 2 yıllık bölümlerinde okuma hakkına sahip olunur.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Nedir?

Ekonomiyle ilgilenen insanların çoğunlukla tercih ettiği bölümlerden olan bankacılık ve sigortacılık bölümü, öncelikli olarak bu sektörde çalışan insanların bilgi düzeyini arttırmayı ve güncellemeyi hedefler. Aynı zamanda da sigortacılık, finans durumları, temel iletişim becerileri, hizmet planlamaları, bankacılık ve sigorta muhasebeleri alanlarında insanları geliştirmeyi hedefleyen bölüm olarak karşımıza çıkar.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

2021 yılında en yüksek 332,6148 , en az 171,58049 taban puanıyla bölümünü kapatan Bankacılık ve sigortacılık, normalde 2 yıllık ön lisans bölümü olarak bilinse de her yerde böyle olmayabilir. Bazı üniversitelerde 4 yılllık lisans bölümü olarak da bulunur. 2 yıllık bölümlerde ilk yıl genel bankacılık ve sigortacılık bilgileri verilir; İkinci yılda ise bankacılık, finans ve müşteri ilişkileri alanlarında bilgiler verip sektör detaylarını öğretmeyi amaçlar. Bazı üniversitelerdeki 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerinde verilen Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Dersleri aşağıdadır:

Bankacılık ve Sigortacılığa giriş

Hukukun Temel Kavramları

İktisada Giriş

Genel İşletme

Genel Muhasebe

Bankacılık Hizmet Ürünleri

Finans Matematiği

Finansal kurumlar

İşletme Hukuku

Hayat Dışı Sigortalar

Bankalarda Kredi Yönetimi

Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi

Menkul Kıymet Yatırımları

Katılım, Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı

Mali Analiz

Müşteri İlişkileri Yönetimi

İthalat ve İhracat İşlemleri



Bankacılık ve Sigortacılık Mezunları Ne İş Yapar?

Bankacılık ve sigortacılık bölümündeki tüm derslerden geçen öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Mezun olduktan sonra da genellikle iş arayışına girilmeye başlanır. Bankacılık ve Sigortacılık mezunları iş imkanları aşağıda belirtilmiştir.

Bir bankada bankacı, banka müdürü veya banka sorumlusu olarak çalışırlar.

Kurumsal firmaların rezervlerinin yönetilmesini, nakliye ve satışlarının gerçekleştirilmesini sağlama imkanı sunarlar.

Sigorta acentelerinde satış uzmanı konumunda çalışırlar.

Bankaların risk ve finansal yönetiminden sorumlu olurlar.

Bankanın değerlenmesine yönelik çalışma yaparlar.

Bilgi işlem merkezlerinde görevli olurlar.

Muhasebe şirketlerinde muhasebe görevlisi konumunda olurlar.



Bankacılık ve Sigortacılık Mezunları Nerelerde Çalışır?

Bankacılık ve sigortacılık mezunları, kamu ve özel sektöre ait bankalarda, finans kuruluşlarında, muhasebe şirketlerinde, muhasebe servislerinde, bilgi işlem merkezlerinde çalışabilirler. Eğer sigortacılık alanında devam etmek, gelişmek istenirse sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektörde, kurum ve kuruluşlarda çalışılabileceği gibi kendi işlerini de kurabilirler. Bankacılık ve Sigortacılık mezunlarının kamuda iş olanakları oldukça fazladır. Kamu alanında gelişmek isteyen mezunlar KPSS sınavından geçerli bir not alarak atanırlar. En düşük 86.028 puanıyla; En yüksek 96,576 puanıyla 18 kadro atanacak şeklinde belirlenmiştir. Belirli puanları alıp atanan mezunlar; memur, bilgisayar işletmeni, şoför gibi birçok iş pozisyonunda çalışma imkanı bulur. Atandıkları yerler ise aldıkları puanlara göre değişiklik gösterir. Sakarya, Kırklareli, Isparta, Kütahya, Kars, Isparta gibi şehirlere atanılabilir.

Bankacılık ve Sigortacılık mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise kamu alanından daha fazladır. Daha çok seçenek mezunların gözünü cezbederken mezunlara bu alanda iş bulmak daha kolay gelir. Genelde mezunlar, kendi işlerini kurmaktansa düzenli işleyişi olan özel sektörde çalışmayı tercih eder.



