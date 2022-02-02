Banker Bilo nerede ve ne zaman çekildi? Banker Bilo konusu nedir, oyuncuları kimler?

1980 yılında ünlü isim Ertem Eğilmez tarafından çekilen Banker Bilo filminde bir döneme damga vuran ve birçok kişinin parasını kaybettiği bankerlik sistemi işleniyor. Banker Bilo filminin birçok sahnesi İstanbul Levent'te çekildi. Banker Bilo konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

BANKER BİLO KONUSU NEDİR?

Almanya'ya gitme hayaliyle yola çıkan Bilo, dolandırılır. Almanya’ya işçi olarak giden Maho, köye yıllar sonra döner. Bilo'nun da dahil olduğu birçok köylüyü Almanya'ya götürme vaadi ile para alır. Ancak onları Almanya'ya değil İstanbul'a götürür. Bilo ekmek parasını kazanmaya çalışırken bir taraftan da köydeki sevgilisi Zeyno'yu düşünür. Bilo, Zeyno ve Maho İstanbul'da karşılaşır.

BANKER BİLO OYUNCULARI KİMLER?