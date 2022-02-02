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Banker Bilo nerede ve ne zaman çekildi? Banker Bilo konusu nedir, oyuncuları kimler?

02.02.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biri olan Banker Bilo zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alıyor. 1980 yılında çekilen Banker Bilo filminin başrollerinde İlyas Salman, Meral Zeren, Şener Şen ve Münir Özkul gibi değerli oyuncular yer alıyor. Film, aradan yıllar geçmesine rağmen halen seyirciler tarafından ilgiyle takip ediyor. İşte Banker Bilo filminin konusu...

Banker Bilo nerede ve ne zaman çekildi? Banker Bilo konusu nedir, oyuncuları kimler?

1980 yılında ünlü isim Ertem Eğilmez tarafından çekilen Banker Bilo filminde bir döneme damga vuran ve birçok kişinin parasını kaybettiği bankerlik sistemi işleniyor. Banker Bilo filminin birçok sahnesi İstanbul Levent'te çekildi. Banker Bilo konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

BANKER BİLO KONUSU NEDİR?

Almanya'ya gitme hayaliyle yola çıkan Bilo, dolandırılır. Almanya’ya işçi olarak giden Maho, köye yıllar sonra döner. Bilo'nun da dahil olduğu birçok köylüyü Almanya'ya götürme vaadi ile para alır. Ancak onları Almanya'ya değil İstanbul'a götürür. Bilo ekmek parasını kazanmaya çalışırken bir taraftan da köydeki sevgilisi Zeyno'yu düşünür. Bilo, Zeyno ve Maho İstanbul'da karşılaşır.

Banker Bilo nerede ve ne zaman çekildi? Banker Bilo konusu nedir, oyuncuları kimler?

BANKER BİLO OYUNCULARI KİMLER?

  • İlyas Salman Bilo
  • Meral Zeren Zeyno
  • Şener Şen Maho
  • Ahu Tuğba Necla
  • Münir Özkul Haso
  • Orhan Aydınbaş Belediye Başkanı
  • Ali Şen Tefeci Ali
  • Tevfik Şen Polis
  • Nizam Ergüden İbo
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Anahtar Kelimeler:
Şener Şen
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