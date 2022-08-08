Banu Alkan kaç yaşında? Banu Alkan’ın sevgilisi kimdir? Kemal Yıldız kaç yaşında?

Banu Alkan bir süredir Kemal Yıldız adlı iş insanı ile aşk yaşıyordu. Bu ilişkilerini evlilikle taçlandırmak isteyen mutlu çift evlilik yolunda ilk adımları attı. Banu Alkan, Kemal Yıldız’ın evlilik teklifine evet diyerek cevap verdi. Sevgisini sık sık sosyal medyada paylaşan Banu Alkan ve Kemal Yıldız sevenleri tarafından büyük ilgi görüyor.

KEMAL YILDIZ KİMDİR?

Kemal Yıldız iş insanıdır. Hollanda'da yaşayan Yıldız 44 yaşındadır. Çiftin aralarında 20 yaş bulunuyor.

BANU ALKAN KİMDİR?

Banu Alkan, 1 Temmuz 1958'de Dubrovnik, Hırvatistan'da doğdu. Yugoslav kökenli Türk oyuncu ve şarkıcı Banu Alkan'ın gerçek isminin Liz Remka Rebronja olduğu biliniyor.



