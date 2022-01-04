Banu Alkan kendi kendine konuşmuştu! Perde arkasını anlattı

Yeni yıla girerken kendi kendine konuştuğu videosu ile sosyal medyada gündem olan Banu Alkan, videonun perde arkasını 'Teve2 Magazin Masası' canlı yayınında anlattı.

"BİRÇOK KİŞİYLE KONUŞUYORUM"

Büyük starların katıldığı bir yapım şirketinin yeni yıl yemeğinde olduğunu belirten 63 yaşındaki oyuncu, söz konusu videoda lobiden geçerken yeni yılını kutlayan insanlara cevap verdiğini söyledi.

Banu Alkan, "Sosyal medyada 'Banu Hanım kiminle konuşuyor, hayalet mi?' diye yorumlar yapıldı. Bir firma için yaptığımız çekimde ses çıkmasın diye kuytu yer arıyoruz. Arada bir insanlar da geçiyor, çekimde olduğumuzu görüyorlar. O sırada birçok kişiyle konuşuyorum. Instagram hesabımda bunları paylaşabildim, o kişilerin isimlerini veremedim. 2022'ye sevenlerime 'mutlu yıllar' diyerek girmiş oldum" ifadelerini kullandı.

