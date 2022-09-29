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Banvit BRF, gıda israfının önlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor

29.09.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banvit BRF Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gündüz: - "Dünyada bu kadar çok insanın sağlıklı bir gıdaya erişememesinin en önemli nedenlerinden birisi gıda israfı. Oysa bu israfın sadece 4'te birinin önüne geçilmesi, açlık çeken yaklaşık 830 milyon insanın beslenmesine yetiyor"

İSTANBUL (AA) - Banvit BRF, "Akıllı Çocuk Sofrası" projesiyle başta öğrenciler olmak üzere aileleri, öğretmenleri ve toplum genelinde gıda israfı ve bilinçli beslenme konularında farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Banvit'ten 29 Eylül Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında yapılan açıklamada, şirketin gıda israfının önlenmesine ilişkin faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Banvit BRF Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Gündüz, sürdürülebilirlik odaklarının yalnızca üretim süreçleri ile sınırlı kalmadığını, aynı zamanda toplumsal alanda yürüttükleri "Akıllı Çocuk Sofrası" projesiyle gıda israfının azaltılmasına katkı sağlamayı ve bu konuya dikkati çekmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Gıda kaybı ve israfının dünya üzerindeki etkilerine değinen Gündüz, şu bilgileri verdi:

"FAO verilerine göre, 3 milyar kişi sağlıklı gıdaya erişemiyor, her 100 kişiden 11'i açlıkla mücadele ediyor ve her gün 25 bin insan açlık nedeniyle ölüyor. FAO Gıda Kaybı Endeksi raporuna göreyse dünyada üretilen gıdanın neredeyse 1,5 milyar tonu her yıl israf ediliyor.

Ülkemizde ise yılda kişi başı 93 kilogram, toplam 8 milyon tona yakın gıda çöpe gidiyor. Dünyada bu kadar çok insanın sağlıklı bir gıdaya erişememesinin en önemli nedenlerinden birisi gıda israfı. Oysa bu israfın sadece 4'te birinin önüne geçilmesi, açlık çeken yaklaşık 830 milyon insanın beslenmesine yetiyor."

- "Tesislerimiz sıfır gıda kaybı modeliyle çalışıyor"

Tolga Gündüz, tasarruf sağlanması ve israfın azaltılması yönünde akılcı, düşük maliyetli ve hızlı sonuç verebilecek önlemler alınması gerektiğini bildirdi.

Kendilerinin bu konuda sorumluluklarını bildikleri ve üretim süreçlerini sürdürülebilirlik perspektifinde optimize ettiklerini aktaran Gündüz, tesislerin sıfır gıda kaybı modeliyle çalıştığını anlattı.

Gündüz, Bandırma yerleşkesinde arıttıkları suyun yüzde 43'ünü içme suyu kalitesinde geri kazandıklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üretim süreçlerimizde ortaya çıkan organik atıkları yeniden işleyerek ürettiğimiz ham maddeyi balık yemi ile evcil hayvan gıdası üreten firmalara satıyor ve hayvan beslenmesine de katkı sağlıyoruz. Bu uygulamalarımızla kalmıyor, gıda israfı ve bilinçli beslenme konusuna duyarlı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla da projeler yürütüyoruz."

- "Gıda israfının önüne geçecek bir neslin yetişmesine destek olmayı hedefliyoruz"

Banvit BRF CEO'su Gündüz, çocuklara erken yaşta bilinçli gıda tüketimi alışkanlıkları kazandırma ve gıda israfının önüne geçecek bir neslin yetişmesine destek olma hedefiyle çalıştıklarına vurgu yaptı.

Gündüz, "Akıllı Çocuk Sofrası, beslenme ve pedagoji alanlarında uzman danışmanların desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle aile, öğretmen ve çocuk eğitimleri olmak üzere, gıda israfını önleme konusunda kapsayıcı bir yol haritası çiziyor. Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli mirasımız yaşanabilir bir dünya. Bugün olduğu gibi bundan sonra da Banvit BRF olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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