Büyük bir banyo tadilatına bütçe ayırmadan da eski tezgahlara yepyeni bir görünüm kazandırmak mümkün.

1. BETON KAPLAMA İLE MODERN BİR GÖRÜNÜM ELDE EDİN

Banyo tezgahlarını yenilemenin en dikkat çekici yöntemlerinden biri beton kaplama uygulaması. Özellikle eski mermer görünümlü veya bütünleşik lavabolu tezgahları değiştirmek istemeyenler için bu yöntem ekonomik bir alternatif sunuyor.

İç mekan tasarımı ve kendin yap projeleriyle tanınan Tasha Arguso, eski evindeki 1980'li yıllardan kalma kültür mermeri tezgahlarını değiştirmek yerine beton kaplama yöntemiyle yenilediğini belirtti.

Bu uygulama için ince katmanlar halinde sürülebilen beton esaslı yüzey düzeltme ürünleri kullanılabilir.

Öncelikle mevcut tezgah hafifçe zımparalanır. Ardından beton karışımı ince katmanlar halinde uygulanır ve her katın ardından yüzey yeniden zımparalanarak pürüzsüz hale getirilir.

Son aşamada ise suya ve lekelere karşı koruma sağlayan uygun bir yüzey koruyucu kullanılıyor. Böylece tezgah, modern ve minimalist bir beton görünümüne kavuşur.

2. ESKİ TEZGAHLARI ÖZEL BOYALARLA YENİLEYİN

Banyo tezgahlarını yenilemek için mutlaka kırma ve değiştirme işlemlerine ihtiyaç yok. Doğru ürünlerle yapılan boyama uygulaması, eskiyen yüzeyleri çok daha modern gösterebilir.

Özellikle laminat tezgahlarda kullanılabilen özel epoksi ve seramik yüzey boyaları, ekonomik bir yenileme seçeneği olarak öne çıkıyor.

Uygulamaya başlamadan önce eski silikonların ve varsa sökülebilir aksesuarların çıkarılması gerekir. Daha sonra tezgah iyice temizlenmeli ve hafifçe zımparalanmalı. Böylece boya yüzeye daha iyi tutunabilir.

Temizlenen yüzeye uygun astar ve boya uygulandıktan sonra üreticinin belirttiği kuruma ve sertleşme süresinin tamamlanması beklenir. Süreç boyunca banyonun iyi havalandırılması da önem taşıyor.

Doğru ürün ve uygulamayla eski laminat tezgahlar daha şık ve bakımlı bir görünüme kavuşabilir.

3. MERMER DESENLİ BOYAMAYLA LÜKS GÖRÜNÜM YAKALAYIN

Banyosunda mermer şıklığını görmek isteyen ancak doğal mermer için yüksek bütçe ayırmak istemeyenler için mermer desenli boyama yöntemi dikkat çekiyor.

Dekorasyon uzmanı Diane Henkler, bu uygulamada en önemli aşamanın yüzeyi boyaya hazırlamak olduğunu vurguladı. Tezgahın tamamen temizlenmesi, astarın yüzeye doğru şekilde tutunması açısından büyük önem taşıyor.

İlk olarak tezgah kir ve yağ kalıntılarından arındırılıyor, ardından hafifçe zımparalanarak uygun bir yapışma astarı uygulanır. Daha sonra beyaz veya açık gri tonlarında bir ana kat boya sürülür.

Ana kat kuruduktan sonra ince bir fırça yardımıyla koyu gri ya da siyah damar desenleri oluşturulur. Nemli bir süngerle bu çizgiler hafifçe dağıtılarak doğal mermer görünümü elde edilebilir.

Farklı tonlarda damarlar eklemek, desenin daha gerçekçi görünmesine yardımcı oluyor. Son olarak yüzey, uygun şeffaf epoksi veya koruyucu kaplamayla tamamlanır.

Altın, pirinç veya nikel tonlarındaki musluk ve dolap kulplarıyla desteklenen bu uygulama, banyoya daha lüks bir hava katabilir.

4. YAPIŞKANLI FOLYO İLE ZAHMETSİZ YENİLEME YAPIN

Boyama konusunda kendine güvenmeyenler için yapışkanlı dekoratif folyolar pratik bir alternatif sunuyor.

Özellikle mermer, granit ve farklı desenlerde üretilen kaplamalar, eski tezgâhların görünümünü kısa sürede değiştirebilir.

Üstelik bu yöntem, kiracıların da değerlendirebileceği seçenekler arasında yer alıyor. Ancak kullanılan ürünün sökülebilir özellikte olması ve yüzeye zarar vermemesi gerekir.

Uygulama öncesinde tezgahın tamamen temizlenmesi ve kurutulması şart. Ardından folyo yavaşça yüzeye yapıştırılır. İşlem sırasında hava kabarcıklarının oluşmaması için spatula veya benzeri bir düzleştirici kullanılabilir.

Lavabo çevresi ve köşeler gibi dar alanlarda folyoyu dikkatlice keserek uygulamak gerekir. Kenarların suyla temasını azaltmak için uygun suya dayanıklı sızdırmazlık ürünleri tercih edilebilir.

Özellikle doğrudan suya maruz kalan lavabo çevrelerinde sıradan yapışkanlı folyoların zamanla kalkabileceği unutulmamalı. Bu nedenle banyo kullanımına uygun, suya dayanıklı ürünler seçilmeli.

5. AHŞAP TEZGAHLA BANYOYA SICAKLIK KATIN

Daha doğal ve sıcak bir dekorasyon isteyenler için masif ahşap tezgâhlar da değerlendirilebilecek seçeneklerden biri.

Özellikle çiftlik evi tarzı ve rustik dekorasyonlarda tercih edilen ahşap yüzeyler, banyoya farklı bir karakter kazandırır. Hazır ölçülerde satılan ahşap paneller veya yapı marketlerde ölçüye göre kestirilen parçalarla bu görünümü elde etmek mümkün.

Uygulama için öncelikle lavabo dolabının ölçüsü alınmalı ve uygun boyutta ahşap panel seçilmeli. Ardından ahşap yüzey zımparalanmalı ve suya dayanıklı koruyucu ürünlerle kaplanmalı.

Tezgah, uygun montaj malzemeleriyle dolaba sabitlenmeli. Özellikle lavabo çevresi ve kenarlarda suyun ahşaba ulaşmasını önleyecek sızdırmazlık uygulaması yapılmalı.

Ahşabın düzenli bakım gerektirdiği de unutulmamalı. Suya uzun süre maruz kalması, koruyucu tabaka zarar gördüğünde şişme, lekelenme ve deformasyona yol açabilir.

BANYO TEZGAHLARINI YENİLEMEDEN ÖNCE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Eski banyo tezgahlarını düşük maliyetle yenilemek mümkün olsa da uygulama öncesinde bazı ayrıntılara dikkat etmek gerekir.

Yüzey temizliği: Boya veya kaplama öncesinde yağ, sabun ve kir kalıntıları tamamen temizlenmeli.

Doğru ürün seçimi: Kullanılacak boya, astar ve koruyucuların banyo gibi nemli alanlara uygun olması gerekir.

Su yalıtımı: Özellikle lavabo çevresi, birleşim noktaları ve kenarlar suya karşı korunmalı.

Kuruma süresi: Boya ve kaplama ürünleri, üreticinin belirttiği süre boyunca kurumaya ve sertleşmeye bırakılmalı.

Yüzey kontrolü: Çatlak, kabarma veya su hasarı bulunan tezgâhlarda yalnızca kozmetik yenileme yapmak yeterli olmayabilir.