Avustralya'nın güneyinde bulunan Nullarbor Ovası, dünyanın en büyük kireçtaşı karst alanlarından biri olarak biliniyor.

Yaklaşık 200 bin kilometrekarelik geniş bir alana yayılan bölge, büyük ölçüde ağaçsız ve düz arazisiyle dikkat çekti.

Ovanın doğu kesiminde bulunan beş uzun ve sığ hendek ise bilim insanlarının ilgisini çekti. Uzunlukları 100 ila 500 metre arasında değişen bu oluşumlar, ilk bakışta eski nehir yataklarını andırıyor.

Ancak yapılan incelemelerde, hendeklerin birbirine bağlı bir akarsu ağı oluşturmadığı ve nehirlerin taşıdığı tortulara ilişkin herhangi bir iz bulunmadığı belirlendi.

Bu durum, araştırmacıları oluşumların farklı bir jeolojik süreç sonucunda meydana gelmiş olabileceği ihtimaline yöneltti.

YER ALTINDA DEVASA MAĞARA SİSTEMLERİ BULUNDU

Araştırmacılar, gizemli hendeklerin nasıl oluştuğunu anlamak için drone görüntülerinden, hava fotoğraflarından ve uydu tabanlı arazi modellerinden yararlandı. Ayrıca yer altındaki yapıyı incelemek amacıyla elektriksel özdirenç tomografisi adı verilen bir yöntem kullanıldı.

Bu teknik sayesinde yer altına elektrik akımları gönderilerek farklı kayaç ve malzemelerin elektrik akımına karşı gösterdiği direnç ölçüldü.

Elde edilen sonuçlarda, hendeklerin altında derinlere kadar uzanan ve düşük elektriksel özdirenç gösteren bölgeler tespit edildi. Bu alanların tortuyla dolmuş, çatlaklı veya yapısal olarak bozulmuş kaya katmanlarına işaret ettiği değerlendirildi.

Daha da dikkat çekici olan ise bu anormalliklerin bölgede daha önce tespit edilmiş mağara sistemleri ve obruklarla aynı doğrultuda bulunmasıydı.

Araştırmacılar, elde edilen verileri mevcut mağara kayıtları ve tortul analizleriyle birleştirerek hendeklerin Nullarbor Ovası'nın altında uzanan geniş mağara sistemleriyle bağlantılı olduğu sonucuna ulaştı.

MİLYONLARCA YILLIK ÇÖKÜŞÜN İZLERİ OLABİLİR

Bölgenin büyük bölümü, yer altı sularının etkisiyle zaman içinde çözünebilen kireçtaşından oluşuyor. Yer altı sularının kayaçları milyonlarca yıl boyunca aşındırıp çözmesi, geniş mağara ağlarının, tünellerin ve yer altı boşluklarının oluşmasına zemin hazırlıyor.

Zamanla bu boşlukların üzerindeki kaya tabakaları zayıflayarak çökebiliyor. Araştırmacılara göre Avustralya'daki gizemli hendekler de tek seferde meydana gelen büyük bir çökme yerine, uzun yıllara yayılan ve aşamalı şekilde gerçekleşen çökmelerin sonucunda oluşmuş olabilir.

Bu süreçte yer altındaki mağara sistemlerinin tavanları kademeli olarak çökerken yüzeyde uzun ve sığ çöküntüler meydana gelmiş olabilir. Böylece günümüzde eski nehir yataklarına benzeyen jeolojik şekiller ortaya çıkmış olabilir.

ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI MARS'TAKİ YAŞAM ARAYIŞINA IŞIK TUTABİLİR

Araştırmanın en dikkat çekici yönlerinden biri de uzay araştırmaları açısından taşıdığı potansiyel oldu.

Mars yüzeyinde de bilim insanlarının eski nehir kanalları veya çökmüş lav tünelleri olarak değerlendirdiği çok sayıda uzun çöküntü bulunuyor. Ancak araştırmacılar, bu oluşumların bir bölümünün yer altındaki mağara sistemlerinin çökmesiyle meydana gelmiş olabileceğine dikkat çekti.

Avustralya'daki Nullarbor Ovası'nda elde edilen bulgular, Mars'taki benzer jeolojik yapıların yeniden değerlendirilmesine yardımcı olabilir.

MARS'TA YAŞAMIN İZLERİ MAĞARALARDA SAKLANMIŞ OLABİLİR

Yer altındaki mağaralar, dünya dışı yaşam araştırmaları açısından da büyük önem taşıyor. Bilim insanlarına göre Mars'ta geçmişte mikrobiyal yaşam var olmuşsa bu yaşama ait izler, yüzeydeki zorlu çevre koşullarına kıyasla yer altındaki mağaralarda çok daha uzun süre korunmuş olabilir.

Bu nedenle Mars'ta olası mağara sistemlerinin belirlenmesi, geçmişte yaşam bulunup bulunmadığına ilişkin araştırmalarda önemli bir adım olarak görülüyor.

Avustralya'daki çalışma, yalnızca Dünya'nın altında saklı kalmış jeolojik yapıları anlamaya değil, başka gezegenlerdeki gizemli oluşumların kökenini çözmeye de katkı sağlayabilecek yeni ipuçları sunuyor.

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