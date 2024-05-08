MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Banyoda düştüğü söylenmişti! 'Şaibeli ölüm' dendi Yeşim Erçetin dayanamadı açıkladı! '"Evin salonunda..."

Banyoda düştüğü söylenmişti! 'Şaibeli ölüm' dendi Yeşim Erçetin dayanamadı açıkladı! '"Evin salonunda..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.05.2024 10:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşim Erçetin, 2022 yılında Fevzi Kardeseci ile Miami'de nikâh masasına oturmuştu. Ünlü isim, boşanma arifesinde olduğu eşinin ani ölüm haberini sosyal medyada duyurmuştu. Erçetin eşinin ölümünün şaibeli olmadığın düşmeye bağlı, kafasını çarptığı, ve bu yüzden öldüğü belirtmişti. Ünlü isim konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Ve eşinin intihar ettiğini ifade etti.

Banyoda düştüğü söylenmişti! 'Şaibeli ölüm' dendi Yeşim Erçetin dayanamadı açıkladı! '"Evin salonunda..."

Eski manken Yeşim Erçetin, iş insanı Fevzi Kardeseci ile 2022 yılında Amerika’nın Miami kentinde evlenmişti.

Erçetin, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin ölüm haberini duyurmuştu.

Erçetin, "Yeminimizi tuttuk iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik canım kocam gidişin çok âni oldu ışıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük" ifadelerini kullanmıştı.

Erçetin'in eşinin ölümünün şaibeli olduğu iddia edildi. Vefat eden eşi hakkında çıkan iddialara sessiz kalamayan Erçetin, şu ifade etmişti:

"Şaibeli ölüm değil. Düşmeye bağlı, kafasını çarptığı, bu yüzden öldüğü bilgisini verdiler. En son salı günü gördüm. "

Tüm iddiaların ve açıklamaların ardından Aramızda Kalmasın'a konuşan Erçetin eşinin intihar ettiğini belirtti.

yeşim2

"BİRKAÇ YIL ÖNCE KANSERİ ATLATMIŞ"

Erçetin, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Fevzi'nin geride kalan bir kardeşi vardı o bu açıklamayı yapmama izin vermiyordu. Ondan izin aldıktan sonra ben size açıklama yapmayı uygun gördüm. Fevzi silahla intihar etti. Evimizin salonunda koltuğa oturup başına silahla ateş etti. Onu kanlar içinde evde ilk bulan bendim. Bunu niye mi şimdi açıklıyorum. Çünkü hayatta kalan tek yakını kardeşi abisinin ölüm şeklinin intihar olarak açıklanmasını istemedi. 'Abim güçsüz biri değil, abim aciz biri değil lütfen bunu söylemeyelim' diye benden rica etti. Ben tamam dedim. Fakat sonra sosyal medyada Fevzi'nin cinayete kurban gittiği birileri tarafından öldürüldüğü hatta daha ileri gidip benim onu öldürdüğüm ve öldürttüğüme dair tuhaf ve saçma şeyler çıkmaya başlayınca kardeşini arayıp intihar olayını söylememiz gerektiğini çünkü geride kalan bana ve sana ağır ithamlar geleceğini söyledi.Aile olarak telefonda bir konferans yaptık. Ve bunu açıklamaya karar verdik. Eşim intihar etti. Geçen salı birlikte yemek yedik. Bana masada Yeşim biliyor musun bu son yemeğimiz dedi.Saçmalama dedim. Gittikçe giden tuhaflığı beni korkutuyordu. Doktora gitmesini defalarca söyledim. Fakat kabul etmiyordu. Fevzi bir kaç yıl önce kanseri atlatmış."

2.sayga444

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tesadüfen kanser olduğunu öğrenmişti! Son hali üzdüTesadüfen kanser olduğunu öğrenmişti! Son hali üzdü
Son hali görenleri şaşırttı! "11 kilo verdim"Son hali görenleri şaşırttı! "11 kilo verdim"
Mutluluğu kısa sürdü! Sebebi ise...Mutluluğu kısa sürdü! Sebebi ise...
Anahtar Kelimeler:
yeşim erçetin Manken söyledi fevzi kardeseci
En Çok Okunan Haberler
Talimat verdi: "Cezalar artabilir"

Talimat verdi: "Cezalar artabilir"

Özgür Özel'den Cübbeli Ahmet'e hapishane ziyareti! Canlı yayında ilk kez anlattı: "Kötü günde bu çok önemliydi"

Özgür Özel'den Cübbeli Ahmet'e hapishane ziyareti! Canlı yayında ilk kez anlattı: "Kötü günde bu çok önemliydi"

Taha Hüseyin Karagöz tepkisi! Önce Özgür Özel ile görüştü… Çok sert yorumlar: ‘Trol ve hain’ benzetmesi

Taha Hüseyin Karagöz tepkisi! Önce Özgür Özel ile görüştü… Çok sert yorumlar: ‘Trol ve hain’ benzetmesi

Şaşkına çeviren görüntüler! Kadını süs havuzunda boğmaya çalıştı

Şaşkına çeviren görüntüler! Kadını süs havuzunda boğmaya çalıştı

İstanbul Havalimanı'nda güpegündüz yürekler ağza geldi!

İstanbul Havalimanı'nda güpegündüz yürekler ağza geldi!

Gözünün yaşına bakmayıp kovdu! Bir hafta önce övmüştü...

Gözünün yaşına bakmayıp kovdu! Bir hafta önce övmüştü...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerdeki indirimleri kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.