Banyoda düştüğü söylenmişti! 'Şaibeli ölüm' dendi Yeşim Erçetin dayanamadı açıkladı! '"Evin salonunda..."

Eski manken Yeşim Erçetin, iş insanı Fevzi Kardeseci ile 2022 yılında Amerika’nın Miami kentinde evlenmişti.

Erçetin, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin ölüm haberini duyurmuştu.

Erçetin, "Yeminimizi tuttuk iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik canım kocam gidişin çok âni oldu ışıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük" ifadelerini kullanmıştı.

Erçetin'in eşinin ölümünün şaibeli olduğu iddia edildi. Vefat eden eşi hakkında çıkan iddialara sessiz kalamayan Erçetin, şu ifade etmişti:

"Şaibeli ölüm değil. Düşmeye bağlı, kafasını çarptığı, bu yüzden öldüğü bilgisini verdiler. En son salı günü gördüm. "

Tüm iddiaların ve açıklamaların ardından Aramızda Kalmasın'a konuşan Erçetin eşinin intihar ettiğini belirtti.

"BİRKAÇ YIL ÖNCE KANSERİ ATLATMIŞ"

Erçetin, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Fevzi'nin geride kalan bir kardeşi vardı o bu açıklamayı yapmama izin vermiyordu. Ondan izin aldıktan sonra ben size açıklama yapmayı uygun gördüm. Fevzi silahla intihar etti. Evimizin salonunda koltuğa oturup başına silahla ateş etti. Onu kanlar içinde evde ilk bulan bendim. Bunu niye mi şimdi açıklıyorum. Çünkü hayatta kalan tek yakını kardeşi abisinin ölüm şeklinin intihar olarak açıklanmasını istemedi. 'Abim güçsüz biri değil, abim aciz biri değil lütfen bunu söylemeyelim' diye benden rica etti. Ben tamam dedim. Fakat sonra sosyal medyada Fevzi'nin cinayete kurban gittiği birileri tarafından öldürüldüğü hatta daha ileri gidip benim onu öldürdüğüm ve öldürttüğüme dair tuhaf ve saçma şeyler çıkmaya başlayınca kardeşini arayıp intihar olayını söylememiz gerektiğini çünkü geride kalan bana ve sana ağır ithamlar geleceğini söyledi.Aile olarak telefonda bir konferans yaptık. Ve bunu açıklamaya karar verdik. Eşim intihar etti. Geçen salı birlikte yemek yedik. Bana masada Yeşim biliyor musun bu son yemeğimiz dedi.Saçmalama dedim. Gittikçe giden tuhaflığı beni korkutuyordu. Doktora gitmesini defalarca söyledim. Fakat kabul etmiyordu. Fevzi bir kaç yıl önce kanseri atlatmış."









