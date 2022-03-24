Banyoda mayokinili poz veren Didem Soydan takipçisinin yorumuna sessiz kalmadı

Yaptığı iddialı paylaşımlar ve yorumlarla adından söz ettiren Didem Soydan mayokinisiyle banyoda makyaj yaparken kendi kendine klip çekti. Tam da o gün Instagram'da "yaz gelsin" fotoğrafları paylaşılıyordu. Bir takipçisi ünlü modelin o anlarını Twitter'da paylaşıp ilginç bir yorum yaptı.

Sosyal medya kullanıcısı yorumunda "Yaz gelmeyince Didem Soydan da mayokinileri evde giymeye başladı. Yemin ederim iyi fikir yaz gelmiyor çünkü" dedi.

Ancak Didem Soydan bu yorumu beğenmedi. Ünlü model bu kişinin paylaşımının üstüne "Tatlım ya siz neden beni hep kendinizle aynı yerde ve zaman diliminde görüyorsunuz. Bun beni üzer" dedi.

Soydan Katar'da olduğunu hava durumunun 39 dereceyi gördüğünü paylaştı.

