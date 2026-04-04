Baraj doldu maksimuma ulaştı, kapaklar açıldı: Su tahliyesi başladı

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi'nde bulunan Kozağaç Barajı, son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından dolusavak seviyesine ulaştı. Barajda su seviyesinin maksimum kapasiteye yaklaşması nedeniyle kontrollü su tahliyesine başlandı.

Gökçen Kökden

21 Kasım 2017 tarihinde hizmete alınan Kozağaç Barajı, bölge tarımı açısından stratejik öneme sahip. Toplam 654 bin 605 metreküp su depolama kapasitesine sahip olan baraj, temelden 33 metre yüksekliğiyle dikkat çekiyor.

Bölgede etkili olan son yağışlarla barajın dolusavak seviyesine ulaşması üzerine kontrollü şekilde su tahliyesine başlandı. Herhangi bir taşkın riskinin önüne geçmek amacıyla yapılan uygulamanın çevredeki yerleşim alanları için bir tehlike oluşturmadığı öğrenildi.

Kuzoağaç Barajı, yaklaşık 91 hektarlık tarım arazisinin sulanmasına katkı sağlayarak, bölgedeki çiftçiler için hayati bir rol üstleniyor. Yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılayan baraj, özellikle kurak dönemlerde tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle yağış rejimlerinde dalgalanmalar yaşanırken, barajın doluluk seviyesinin artması sevindirdi.

Anahtar Kelimeler:
baraj baraj doluluk oranı
kapaklari acip suyu bosa dokecegine 1 ay bedava yap millet bol nol kullansin
