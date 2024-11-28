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Baraj kalktı, eksi netle üniversiteye yerleştiler! Aralarında burs kazanan bile var

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.11.2024 11:29
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Üniversite sınavında bu yıl 106 bin öğrencinin sadece yarım net yapabildiği belirlendi. Kimi öğrenciler ise eksi nete düşerken; buna rağmen bazı vakıf üniversitelerine yerleşebildiler. Hem de bazıları eksi netlerine rağmen yüzde 50 burs bile aldı. Uzmanlar ise üniversite sınavına barajın getirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Baraj kalktı, eksi netle üniversiteye yerleştiler! Aralarında burs kazanan bile var

Yükseköğretim Kurulu'nun açıkladığı üniversite sınavı verileri çok çarpıcı gerçekleri ortaya serdi. Üniversite sınavında 106 bin öğrencinin bu yıl, sadece yarım net yapabildiği belirlenirken; kimi öğrencilerin ise, yanlış sayısı doğruyu geçti yani eksi netlere düştüler. Sıfır çeken ya da netlerde eksiye düşen ve buna rağmen üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı ise geçen yıllara göre arttı.

TEMEL NEDEN BARAJIN KALDIRILMASI

Uzmanlara göre bu sorunun temel nedenleri arasında barajın kaldırılması var. Hesaplama sistemindeki soruna dikkat çeken eğitimci Salim Ünsal, "Bu sene 203 programa son sıradan giren öğrencilerin net ortalamalarına baktığımızda, yaklaşık olarak -12.77 nete kadar düşen öğrencinin de 2 yıllık bir meslek yüksek okulunda patoloji bölümünde okumaya hak kazandığını gördük. Herhangi bir testten yarım net yapması halinde diğer testlerden eksiye düşmüş olmasını olumsuz durum olarak düşünmeyip öğrencinin puanını hesaplıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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EKSİ NETLE ÜNİVERSİTELİ OLUP BURS ALAN DA VAR

NTV'de yer alan habere göre; öyle ki bazı öğrenciler tercih ettiklerin bölümün alan sınavlarında bile eksi net yaptı. Örneğin, Türk Dili ve Edebiyatı kazanan bir öğrenci, Alan Yeterlilik Testi edebiyat kısmında -1 net yaptı. Ancak buna rağmen bir vakıf üniversitesine yüzde 50 bursla yerleşti.

Düşük puanlarla öğretmenlik bölümlerini de kazananlar olduğunu söyleyen eğitimci Burak Kılınç, "Karadeniz Bölgesi'ndeki sınıf öğretmenliği programı bu sene 50 kişi yerleşmiş. Bu yerleşen öğrencilerin temel matematik ortalaması 10 üzerinden 4. Fende durum daha kötü 10 üzerinden 1 almışlar. 10 üzerinden 1 alan öğretmen adaylarından biz 4 sene sonra ümit ediyoruz ki bu eksikleri tamamlamış olsunlar ve 1-2-3.sınıftaki çocuklara feni öğretsinler. Bir başarısızlık ya da düşük performans mirası öğretmenden öğrenciye bir şekilde geçiyor. " uyarısında bulundu.

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Uzmanlara göre üniversiteye yerleşebilmek için,"doğru cevap sayısı" sınırlamasının olması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
sınav üniversite
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