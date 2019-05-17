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Barajda ilk kez görüntülendiler! Boğazköy Barajı'nda şaşırtan manzara

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 17.05.2019 15:18 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı'na ilk kez gelen pelikanlar, görenleri şaşırttı. Baharın gelmesiyle birlikte güneyden kuzeye doğru göç eden göçmen kuşlar önemli doğa alanlarında harika manzaralara sahne oldu.

Bursa'da daha önce ördek, leylek ve martı görülen İnegöl Boğazköy Barajı'nda yüzlerce pelikan ilk kez görüldü. Pelikan kuşları herkesin ilgisi çekmeye başladı.
Hamzabey Mahallesi'nin yanında bulunan baraj sularında keyifli dakikalar yaşayan pelikanların zaman zaman İnegöl semalarında uçması renkli görüntüler ortaya çıkarttı.

İLK KEZ GÖRÜLDÜ

İnegöl'de barajda bu yıl ilk kez görülen pelikanlar, leyleklerle birlikte baraj sularında yüzüyor. Bazen sürü halinde olan pelikanlar bazen de ikişerli olarak görülüyor. Pelikan sürüsünü görenler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti. Barajın bulunduğu Hamzabey Mahallesi sakinleri, baraja her yıl leyleklerın geldiğini bu yıl da pelikanların gelmesiyle şaşırdıklarını söyledi. (İHA, DHA)

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Anahtar Kelimeler:
inegöl bursa pelikan Boğazköy Barajı

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