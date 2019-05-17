Barajda ilk kez görüntülendiler! Boğazköy Barajı'nda şaşırtan manzara

Bursa'da daha önce ördek, leylek ve martı görülen İnegöl Boğazköy Barajı'nda yüzlerce pelikan ilk kez görüldü. Pelikan kuşları herkesin ilgisi çekmeye başladı.
Hamzabey Mahallesi'nin yanında bulunan baraj sularında keyifli dakikalar yaşayan pelikanların zaman zaman İnegöl semalarında uçması renkli görüntüler ortaya çıkarttı.
İLK KEZ GÖRÜLDÜ
İnegöl'de barajda bu yıl ilk kez görülen pelikanlar, leyleklerle birlikte baraj sularında yüzüyor. Bazen sürü halinde olan pelikanlar bazen de ikişerli olarak görülüyor. Pelikan sürüsünü görenler, cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti. Barajın bulunduğu Hamzabey Mahallesi sakinleri, baraja her yıl leyleklerın geldiğini bu yıl da pelikanların gelmesiyle şaşırdıklarını söyledi. (İHA, DHA)
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