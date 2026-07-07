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Barajın devi oltaya takıldı: 35 kiloluk yayın balığı yakaladı

Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere Barajı'nda amatör balıkçını oltasına takılan dev yayın balığı şaşırttı.

Gökçen Kökden

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Nurettin Top, dün sabah saatlerinde balık tutmak için gittiği Kazandere Barajında oltasını suya bıraktı. Bir süre sonra oltasına güçlü bir balığın takıldığını fark eden Top, uzun uğraşlar sonucu yaklaşık 35 kilogram ağırlığındaki yayın balığını kıyıya çıkarmayı başardı.

Yaşadığı heyecanı anlatan Nurettin Top, bugüne kadar çok sayıda yayın balığı avladığını ancak ilk kez bu büyüklükte bir balık yakaladığını belirterek, "Böylesine büyük bir yayın balığının oltama takılacağını beklemiyordum. Gerçekten unutulmaz bir an yaşadım" ifadelerini kullandı.

Dev yayın balığı, görenlerin de ilgisini çekerken, bölgede balıkçılık yapan vatandaşlarca büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ baraj
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