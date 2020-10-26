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Barbarians dizisinin güzel ve hırslı kadını Jeanne Goursaud kimdir?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Netflix yapımı Barbarians ile tüm dünyanın mercek altına aldığı Jeanne Goursaud, dizide canlandırdığı Thusnelda karakteriyle gönüllere taht kurdu. 24 yaşındaki Barbarians yıldızı Jeanne Goursaud hakkında her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

Barbarians dizisinin güzel ve hırslı kadını Jeanne Goursaud kimdir?

Roma İmparatorluğu ile Germenler arasında geçen Varus Savaşı'nı konu alan Netflix yapımı Barbarians dizisi yayınlanmasıyla birlikte en çok izlenen yapımlardan biri olmayı başardı. Alman yapımı dizinin başrollerini Laurence Rupp, Jeanne Goursaud, David Schütter üçlüsü paylaşıyor.

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BARBARIANS'IN SAVAŞÇI GÜZELİ JEANNE GOURSAUD KİMDİR?

Dizinin hırslı, güzel ve intikam peşindeki kadını Thusnelda’yı canlandıran Jeanne Goursaud, şimdiden dünyanın mercek altına aldığı isimlerden biri haline geldi. 4 Nisan 1996 doğumlu genç kadın, çocuk yaştan itibaren Alman televizyonlarında boy göstermeye başladı. Barbarians dizisine kadarki kariyerindeki en büyük başarısı Clint Eastwood imzalı 15:17 Paris Treni filminde küçük bir roldü. Bundan önce Almanya’nın popüler TV dizileri ve komedi filmlerinde başrol üstlendi. Barbarians dizisinden önce Jeanne Goursaud, 15:17 Paris Treni, Erwartungen ve Dieter Not Unhappy yapımları ile tanındı.

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Almanya'nın Pinneberg kentinde doğan Goursaud’un çocukluğu Halstenbek bölgesinde geçti. Jeanne Goursaud, şimdilerde Berlin’de yaşıyor. Alman-Fransız kökenli Jeanne Goursaud, oyunculuk tutkusunu şu sözlerle anlatıyor: "Bahçemizde dört metrelik bir trambolin vardı, evdeki kostüm kutusundan kardeşimle birlikte kıyafetleri giyip o trambolini sahne olarak kullanırdır. Kız kardeşimle doğaçlama yapardık ve zavallı anne ve babamız saatlerce bizi izlemek zorunda kalırdı."

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Verdiği bir röportajda Thusnelda rolünü nasıl aldığını anlatan genç kadın, ilk başta canlandıracağı savaşçı rolünün altından kalkamayacağını düşünmüş. Dizi öncesi Teutoburg Ormanı Savaşı hakkında bulduğu her şeyi okuyup izlediğini anlatan Goursaud, diziye farklı ülkelerden gelecek olan yorum ve tepkileri heyecanla beklediğini söyledi.

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Dizi için mızrak ve kılıç eğitimi alan genç kadın, aynı zamanda bıçakla yapılabilecek bir sürü yeni numara öğrendiğini ve artık bunun kişisel bir hobisi olduğunu dile getirdi. Dizinin devam etmesini çok istediğini söyleyen Jeanne Goursaud, Netflix’ten diziyile ilgili gelecek olan kararı heyecanla beklediğini söyledi.

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