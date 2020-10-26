Barbarians dizisinin güzel ve hırslı kadını Jeanne Goursaud kimdir?

Roma İmparatorluğu ile Germenler arasında geçen Varus Savaşı'nı konu alan Netflix yapımı Barbarians dizisi yayınlanmasıyla birlikte en çok izlenen yapımlardan biri olmayı başardı. Alman yapımı dizinin başrollerini Laurence Rupp, Jeanne Goursaud, David Schütter üçlüsü paylaşıyor.

BARBARIANS'IN SAVAŞÇI GÜZELİ JEANNE GOURSAUD KİMDİR?

Dizinin hırslı, güzel ve intikam peşindeki kadını Thusnelda’yı canlandıran Jeanne Goursaud, şimdiden dünyanın mercek altına aldığı isimlerden biri haline geldi. 4 Nisan 1996 doğumlu genç kadın, çocuk yaştan itibaren Alman televizyonlarında boy göstermeye başladı. Barbarians dizisine kadarki kariyerindeki en büyük başarısı Clint Eastwood imzalı 15:17 Paris Treni filminde küçük bir roldü. Bundan önce Almanya’nın popüler TV dizileri ve komedi filmlerinde başrol üstlendi. Barbarians dizisinden önce Jeanne Goursaud, 15:17 Paris Treni, Erwartungen ve Dieter Not Unhappy yapımları ile tanındı.

Almanya'nın Pinneberg kentinde doğan Goursaud’un çocukluğu Halstenbek bölgesinde geçti. Jeanne Goursaud, şimdilerde Berlin’de yaşıyor. Alman-Fransız kökenli Jeanne Goursaud, oyunculuk tutkusunu şu sözlerle anlatıyor: "Bahçemizde dört metrelik bir trambolin vardı, evdeki kostüm kutusundan kardeşimle birlikte kıyafetleri giyip o trambolini sahne olarak kullanırdır. Kız kardeşimle doğaçlama yapardık ve zavallı anne ve babamız saatlerce bizi izlemek zorunda kalırdı."