Barbaros Şansal'dan skandal 'Ramazan' paylaşımı!

Barbaros Şansal, Twitter hesabından Ramazan ayıyla alakalı yaptığı skandal paylaşımla gündeme geldi. Şansal, Twitter hesabından paylaştığı alkol masası görselini "Belçika Brüksel için: Okundu" notuyla paylaşarak, Ramazan ayıyla dalga geçti. Sosyal medya kullanıcılarından Şansal'ın paylaşımına tepki yağdı.
Sosyal medyadan gelen tepkilerin bazıları...
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