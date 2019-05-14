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Barbaros Şansal'dan skandal 'Ramazan' paylaşımı!

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.05.2019 08:16 | Son Güncelleme

Hakaret söylemleri nedeniyle daha önce 6 ay ceza alan ünlü modacı Barbaros Şansal, alkol şişesinin fotoğrafını paylaşarak Ramazan ayıyla ilgili paylaşım yaptı. Şansal'ın paylaşımı büyük tepki topladı.

Barbaros Şansal'dan skandal 'Ramazan' paylaşımı!

Barbaros Şansal, Twitter hesabından Ramazan ayıyla alakalı yaptığı skandal paylaşımla gündeme geldi. Şansal, Twitter hesabından paylaştığı alkol masası görselini "Belçika Brüksel için: Okundu" notuyla paylaşarak, Ramazan ayıyla dalga geçti. Sosyal medya kullanıcılarından Şansal'ın paylaşımına tepki yağdı.

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Sosyal medyadan gelen tepkilerin bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
barbaros şansal Twitter ramazan ayı ramazan orucu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Dindarım diyemem ama inançlıyım.Bu cinsi sapığın yaptığı saygısızlığı nefretle kınıyorum.Bu ve bunun gibileri ,örneğin Kerimcan Durmaz ve benzerlerini haber yapıp adam yerine konmalarını sağlamayın.Şiddete karşıyım ama bu yaratık ülkemize döndüğünde dindar insanlar kanunlar çerçevesinde tepki gösterirse gönülden desteklerim.
Sanada pamuk tıkayıp bir gün okuyacaklar merak etme.Bize kalmayacağı gibi sanada kalmayacak bu dünya :D
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