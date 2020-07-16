Barbaros'tan ayrılan Çağatay Ulusoy yeni dizisi için el sıkıştı!

Çağatay Ulusoy, 'Barbaros' dizisinde Oruç Reis karakterini canlandıracaktı ancak ani bir şekilde projeden ayrıldığını duyurmuştu. Oyuncu sebep olarak dizinin çekim tarihinin gecikmesinin diğer projelerini etkilediği olarak gösterse de, TRT’nin Engin Altan Düzyatan ısrarı sonucunda Çağatay Ulusoy’un projeden çekildiği kulislere yansımıştı.

Ulusoy'un bir süredir ‘Şeref Sözü’ adlı dizi için yapımcılarla görüşmeler halinde olduğu ve anlaşma sağlayarak el sıkıştığı ortaya çıktı. Yönetmenlik koltuğuna Cevdet Mercan’ın oturduğu dizi Show TV’de yayınlanacak. Dizinin cast çalışmaları devam ederken Ulusoy, set başlayana kadar tatil yapma kararı aldı.

tv100'ün haberine göre, Çağatay Ulusoy ayrıca Ay Yapım'ın Star için çektiği “Call My Agent” dizisinin yerli uyarlamasında yer alacak. Ali Bilgin'in yönettiği dizinin üçüncü bölümüne konuk olacak olan Ulusoy, tıpkı ilk bölüme konuk olan Tuba Büyüküstün gibi kendisini canlandıracak.



