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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın yıldızı Pelin Akil, kocasının bornozlu pozuna kayıtsız kalamadı!

05.03.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Yiğit Özşener gibi isimlerin paylaştığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Isabel karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pelin Akil, eşi Anıl Altan'ın bornozlu pozlarını yorumsuz bırakmadı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın yıldızı Pelin Akil, kocasının bornozlu pozuna kayıtsız kalamadı!

İki çocuk annesi güzel oyuncu Pelin Akil, Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan eşi Anıl Altan'ın bornozlu pozlarına yaptığı yorumla dikkat çekti.

''NEDEN BORNOZLA?''

Anıl Altan, bornozlu pozlarını ''Ayna ayna söyle bana'' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Pelin Akil, Anıl Altan'ın paylaşımına ''Neden bornozla?'' yorumunu yaptı. Anıl Altan ise ''Çünkü o an üstümde o vardı'' yanıtını verdi.

Aşk Mantık İntikam'ın Ayaz'ı Anıl Altan bornozlu pozlarını paylaştı! Eşi Pelin Akil'den yorum gecikmedi

''KOCANA SAHİP ÇIK''

Ünlü çiftin diyaloğu, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Pelin Akil'in sorusuna ''İyi yapıyor, erkeklere güven olmaz'' ve ''Aman kocana sahip çık'' gibi yorumlar yapıldı.

Aşk Mantık İntikam'ın Ayaz'ı Anıl Altan bornozlu pozlarını paylaştı! Eşi Pelin Akil'den yorum gecikmedi

Pelin Akil ve Anıl Altan, Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı.

Aşk Mantık İntikam'ın Ayaz'ı Anıl Altan bornozlu pozlarını paylaştı! Eşi Pelin Akil'den yorum gecikmedi

Bir süre aynı evde yaşayan ikili, 2016 yılında nikah masasına oturdu.

Aşk Mantık İntikam'ın Ayaz'ı Anıl Altan bornozlu pozlarını paylaştı! Eşi Pelin Akil'den yorum gecikmedi

Alin ve Lina adındaki ikiz kız çocukları bulunan ünlü çift, sosyal medyada oldukça aktif.

Aşk Mantık İntikam'ın Ayaz'ı Anıl Altan bornozlu pozlarını paylaştı! Eşi Pelin Akil'den yorum gecikmedi

Şimdilerde Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Isabel karakterine hayat veren Pelin Akil'in Instagram'da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Aşk Mantık İntikam'ın Ayaz'ı Anıl Altan bornozlu pozlarını paylaştı! Eşi Pelin Akil'den yorum gecikmedi

Aşk Mantık İntikam dizisine 'Ayaz' karakteriyle katılan Anıl Altan'ın ise 1 milyondan fazla takipçisi mevcut.

Aşk Mantık İntikam'ın Ayaz'ı Anıl Altan bornozlu pozlarını paylaştı! Eşi Pelin Akil'den yorum gecikmedi

Aşk Mantık İntikam'ın Ayaz'ı Anıl Altan bornozlu pozlarını paylaştı! Eşi Pelin Akil'den yorum gecikmedi


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Anıl Altan kimdir? Pelin Akil Aşk Mantık İntikam dizisi
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