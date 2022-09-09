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Barbaroslar yeni sezon ne zaman? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon tarihi!

09.09.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni sezon bölümünün hangi gün, saat kaçta ekrana geleceği merak konusu oldu. Birinci sezonuyla Perşembe akşamına damga vuran dizinin kadrosunda da değişiklikler olacak. Peki, Barbaroslar yeni sezon ne zaman? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Barbaroslar yeni sezon ne zaman? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon tarihi!

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Çok sayıda vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Barbaroslar yeni sezon ne zaman? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 2. sezon ne zaman başlayacak?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 2. SEZON NE ZAMAN?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 2. sezonun ne zaman ekrana geleceği henüz netleşmedi.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın yeni sezon fragmanı yayınlandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 1. SEZONUNDA NE OLMUŞTU?

Oruç Reis, Don Diego'nun kurduğu bir oyunla Cezayirli birkaç hain tarafından tuzağa düşürülmüş ve ağır yara almıştı.

Ağabeyini kurtarmak için mücadele eden Hızır, ne yazık ki onu kolları arasında ölüme uğurlamıştı. Hızır, Oruç Reis'i öldürenlerden intikamını alabilecek midir?

Oruç Reis'in emaneti olan Cezayir'i ve mazlum halkı Don Diego'nun zulmünden kurtarabilecek midir?

Yavuz Sultan Selim selamı ve övgüsüyle gönderilen yüzük ile bundan böyle "Barbaros Hayreddin" adını taşıyacağı müjdelenen Hızır'ın deryalarda kazanacağı yeni zaferler neler olacaktır?

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