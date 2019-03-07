Barbie artık çocuklara rol model olan isimleri üretiyor: Türkiye'den tek isim de Gülse Birsel

Barbie bebeğinin yapıldığını Twitter'da duyuran Gülse Birsel, "Cebren ve hileyle oyuncak firmasına nasıl okul kütüphaneleri yaptırıp bunu sosyal sorumluluk projesine çevirdim şu bu, hepsini öğreneceksiniz" dedi.

Sekiz bin anne ile bir araştırma yapan Barbie, annelerin yüzde 86’sının çocuklarının rol modelleri konusunda endişeli olduğunu ortaya çıkardı. Bu sonuca bakarak 17 gerçek ve ilham veren kadını oyuncak bebeğe dönüştürdü. İşte, çocuklara rol model olması için yaratılan ilham verici kadınların oyuncakları…