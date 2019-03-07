Barbie artık çocuklara rol model olan isimleri üretiyor: Türkiye'den tek isim de Gülse Birsel

Geçen yıl dünyaca ünlü milli sörfçü Çağla Kubat, Meksikalı feminist ressam Frida Kahlo, beden aktivisti Ashley Graham’ın da bulunduğu; sporcu, sinemacı, gazeteci kadınların oyuncaklarının yer aldığı koleksiyona bu yıl oyuncak firmasının 60. yıl şerefine 60 başarılı kadının bebeğini eklendi.
Yeni koleksiyona Türkiye'den yalnızca ünlü mizah yazarı ve oyuncu Gülse Birsel dahil edildi. Haberi, Gülse Birsel duyurdu.
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