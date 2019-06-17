Barbie bebeğe benzemek için servet harcadı

Güney Londra'dan 48 yaşındaki Rachel Evans, gerçek bir 'İnsan Barbie' olmak için son 13 yılda estetik ameliyatlara 32 bin pound harcadı.

13 Mayıs'ta ise ne olursa olsun yaşlanma belirtilerini görmek istemediği için 500 pound vererek ameliyatsız yüz gerdirme operasyonu geçirdi. Doğum gününden sonrasına ise '50 Yeni 30'dur' sloganını bedeninde de taşımak için şimdiden 7 ameliyat planı yaptı.

Bir çocuk annesi Rachel, 'mükemmel' bir yüzü ve tam bir Barbie görünüşü olana kadar operasyonları sonlandırmayacağını açıkça belirtti. "Bu benim için bir yaşam biçimi ve yaşlanmayı durdurmak için mümkün olan her şeyi yapıyorum. Bunun için de bu ameliyatlar gerekli. 50 yaşıma geldiğimde dünyada en çok estetik ameliyat yaptıran kadın olmak istiyorum. Bu nedenle de dış görünüşüm ile ilgili yapılacakları en üst düzeyde tutmaya çalışıyorum. Ben yaş döngümün tersine gideceğine inanıyorum. 50 yaşın, yeni 30 yaş olduğunun kanıtı olacağım ve en son yaptığım yüz gerdirme de bunu sağlama alma yollarımdan biri."

Sadece bu yıl 6 ameliyat olmasına rağmen Rachel, 50. doğum gününe kadar bir şeyler daha planladığını söyledi.