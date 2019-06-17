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Barbie bebeğe benzemek için servet harcadı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 17.06.2019 08:02 | Son Güncelleme

Oyuncak bebeğe benzemek için 105 ameliyat geçiren Rachel Evans, 13 yılını bu dönüşüm için harcadı. Bu uğurda tam 32 bin pound harcayan Evans, şimdilerde İngiltere'nin Barbie bebeği olarak anılıyor. 50 yaşına geldiğinde 30 yaşında görünebilmek için her yürlü operasyonu yaptırdığını söyleyen Evans, tam bir Barbie olana kadar operasyonlarına devam edeceğini söyledi.

Barbie bebeğe benzemek için servet harcadı

Güney Londra'dan 48 yaşındaki Rachel Evans, gerçek bir 'İnsan Barbie' olmak için son 13 yılda estetik ameliyatlara 32 bin pound harcadı.

13 Mayıs'ta ise ne olursa olsun yaşlanma belirtilerini görmek istemediği için 500 pound vererek ameliyatsız yüz gerdirme operasyonu geçirdi. Doğum gününden sonrasına ise '50 Yeni 30'dur' sloganını bedeninde de taşımak için şimdiden 7 ameliyat planı yaptı.

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Bir çocuk annesi Rachel, 'mükemmel' bir yüzü ve tam bir Barbie görünüşü olana kadar operasyonları sonlandırmayacağını açıkça belirtti. "Bu benim için bir yaşam biçimi ve yaşlanmayı durdurmak için mümkün olan her şeyi yapıyorum. Bunun için de bu ameliyatlar gerekli. 50 yaşıma geldiğimde dünyada en çok estetik ameliyat yaptıran kadın olmak istiyorum. Bu nedenle de dış görünüşüm ile ilgili yapılacakları en üst düzeyde tutmaya çalışıyorum. Ben yaş döngümün tersine gideceğine inanıyorum. 50 yaşın, yeni 30 yaş olduğunun kanıtı olacağım ve en son yaptığım yüz gerdirme de bunu sağlama alma yollarımdan biri."

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Sadece bu yıl 6 ameliyat olmasına rağmen Rachel, 50. doğum gününe kadar bir şeyler daha planladığını söyledi.

'50. doğum günümden önce daha fazla ameliyat planlıyorum. Hatta burun estetiği, boyun gerdirme ve botoks işlemlerinin devamı için şimdiden randevu aldım. Yüz için spor yapılmadığını düşününce yüz kaslarımı ameliyatla güzelleştiririm, kırışıklıklarımı ve çizgilerimi açtırırım.'

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Rachel Evans'ın estetik öncesi görüntüsü ise değişimin ne kadar inanılmaz olduğunu gözler önüne seriyor.

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Anahtar Kelimeler:
estetik Rachel Evans

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