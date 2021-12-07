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Barbie bebeğe dönüşmek için binlerce dolar harcadı! Kararından pişman oldu, yüzünü geri çevirmeye uğraşıyor

07.12.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York’ta yaşayan 21 yaşındaki Candice Kloss isimli bir kadın, 2 yıl önce dudaklarına, yanaklarına ve çenesine dolgu yaptırmaya başladı. Barbie bebeğe dönüşmek için binlerce dolar harcayan kadın, estetik operasyonlarından pişman oldu ve eski halini geri kazanmak istediğini dile getirdi.

Barbie bebeğe dönüşmek için binlerce dolar harcadı! Kararından pişman oldu, yüzünü geri çevirmeye uğraşıyor

21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Candice Kloss yüzüne dolgu enjekte ederek yıllar geçirdikten sonra doğal halini geri istediğini itiraf etti. 2019 yılında Barbie bebeğe dönüşmek için estetik ameliyat sürecini başlatan Kloss, 15 bin dolar (yaklaşık 206 bin TL) harcadı.

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Sosyal medyada yeni görünümüyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Kloss, sahte görünmekten bıktığını ve normale dönmek istediğini itiraf etti.

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“ÇOK İLERİ GİTTİĞİNİ FARK ETMİYORUZ”

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2021 yılının Eylül ayında dudak, yanak ve çenesinde bulunan dolguları çıkarttırdığını ifade eden Kloss, “Dolguları çıkarttırdığımda güzelliğimin arttığını fark ettim. Yüzümde çok fazla işlem olması beni yaşlı gösteriyordu. Birçok kadın daha güzel ve genç görünmek için dolgu yaptırıyor ama işin çok ileri gittiğini fark etmiyoruz. Yıllarca sahte görünmekle uğraştım ama şimdi doğal bir güzellik olmak istiyorum” dedi.

Estetik ameliyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Estetik ameliyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Tamamen doğallıktan yanayım! Asla yaptırmam.
Az olsun öz olsun! Küçük dokunuşların kimseye zararı olmaz.
Estetikle bambaşka bir kişiye dönüşmek isterdim
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