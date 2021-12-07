En simetrik kalçaya sahip olmak istedi, estetik ameliyat oldu! Sosyal medyadan sonuçlarını gösterdi

Estetik operasyon yaptırmaktan çekinmediğini dile getiren Ana Carolina Lekker, dünyanın en simetrik kalçasına sahip olmak için bir dizi prosedür geçirdi. Simetri hastalığı nedeniyle estetik operasyonlarından sonra büyük bir şüphe yaşayan Lekker, son ameliyatının sonuçlarını sosyal medya hesabından seksi bir pozla takipçilerine gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

Ana Carolina Lekker, gece saatlerinde havuza girdiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Estetik operasyonlarının etkilerini takipçilerine göstermek isteyen Leker’in paylaşımı kısa sürede beğeni toplamayı başardı. Leker’in hayranları estetik operasyonun sonuçlarını başarılı bulduklarını dile getirdi.



