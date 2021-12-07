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En simetrik kalçaya sahip olmak istedi, estetik ameliyat oldu! Sosyal medyadan sonuçlarını gösterdi

07.12.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ana Carolina Lekker, sosyal medyadaki en simetrik kalçaya sahip olmak için estetik ameliyat oldu. Günlük hayatında simetri hastalığı bulunan kadın sosyal medyadan estetik ameliyatlarının sonucunu paylaşmayı ihmal etmedi.

En simetrik kalçaya sahip olmak istedi, estetik ameliyat oldu! Sosyal medyadan sonuçlarını gösterdi

Estetik operasyon yaptırmaktan çekinmediğini dile getiren Ana Carolina Lekker, dünyanın en simetrik kalçasına sahip olmak için bir dizi prosedür geçirdi. Simetri hastalığı nedeniyle estetik operasyonlarından sonra büyük bir şüphe yaşayan Lekker, son ameliyatının sonuçlarını sosyal medya hesabından seksi bir pozla takipçilerine gösterdi.

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SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ TOPLADI

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Ana Carolina Lekker, gece saatlerinde havuza girdiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Estetik operasyonlarının etkilerini takipçilerine göstermek isteyen Leker’in paylaşımı kısa sürede beğeni toplamayı başardı. Leker’in hayranları estetik operasyonun sonuçlarını başarılı bulduklarını dile getirdi.

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