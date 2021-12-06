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Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olduğunu iddia eden Andrea Ivanova, Barbie bebeğe dönüşmek istiyor

06.12.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 yaşındaki Bulgaristanlı Andrea Ivanova, dünyanın en büyük dudaklarına sahip olduğunu iddia ediyor. Ancak Barbie bebek görünümüne kavuşmak için Noel’de bir dizi estetik operasyon geçirmeyi daha planlıyor.

Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olduğunu iddia eden Andrea Ivanova, Barbie bebeğe dönüşmek istiyor

"Dünyanın en büyük dudaklarına" sahip olduğunu iddia eden bir kadın, bu Noel'de 27. dudak enjeksiyonuna hazırlanıyor. Barbie bebeğe benzemek için onlarca estetik operasyon geçiren Bulgaristanlı Andrea Ivanova, Noel’de işlemlerinin sayısını arttıracağını duyurdu.

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GÖRÜNÜŞÜ İÇİN SERVET HARCADI

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Dünyanın en büyük dudaklarına sahip olmak için 5 bin sterlin (yaklaşık 92 bin TL) harcayan Ivanova, çene ve çene hattının şeklini değiştirmek için yüz uzatma operasyonu yaptırdı. Plastik bebeğe daha çok benzemek amacıyla elmacık kemiklerini büyüttü. Bu işlemler kısa sürede sosyal medya popüler hale gelmesine yardımcı oldu ve takipçisi sayısını arttırdı.

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AİLESİ BEĞENMEDİ

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Dünyanın pek çok noktasındaki sosyal medya kullanıcılarından iltifatlar aldığını dile gitiren Ivanova, “Dudaklarımı çok seviyorum ve onlarla iyi hissediyorum. Yakında dudak ve yanak büyütme için yeni prosedürler yaptıracağım” dedi.

Sosyal medya kullanıcılarından gelen övgü dolu yorumların aksine ailesinin eski görüntüsünü daha çok beğendiğini dile getiren Bulgaristanlı Andrea Ivanova, dudaklarının daha dolgun ve büyük görünmesi için yeni işlemleri araştırıyor.

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