Barbie’nin sevgilisi olarak ünlenmişti! Ken bebeğin aslında bir soyadı varmış... Bakın tam adı ne?

Barbie bebek ilk olarak 9 Mart 1959 yılında Amerikalı iş insanı Ruth Handler tarafından yaratılarak piyasaya sürüldü. Handler, o dönemde çocuk oyuncaklarının genellikle bebekler, bebeklerin tekerlekli arabaları ve bebek giysilerinden ibaret olduğunu fark etti. Handler, kızının hayal gücünü ve yeteneklerini oyuncağına yansıtacak bir oyuncak yaratma fikrini geliştirdi. Barbie bebeğin tam adını ise Handler’in kızı Barbara Handler’den esinlenilerek Barbara Millicent Roberts olarak belirlendi. Ancak yıllar içinde sadece Barbie adını aldı. Peki Ken’in de benzer bir hikayesi olduğunu biliyor musunuz?

İKİ YIL SONRA YARATILDI

İkonik Barbie bebekten iki yıl sonra piyasaya bu kez Ken adında erkek bir bebek sürüldü. 1961 yılında Ken’in yaratılmasının Barbie’nin dünyadaki konumunu parlatmak için olduğu söylendi. İkili sevgili olarak algılansa da aslında kardeşler. Ken'in tam adı Kenneth Sean Carson'dır ve adını Barbie'nin yaratıcısı Ruth Handler'ın oğlundan almıştır.

İlk Ken bebeği kırmızı bir mayo ve plaj terlikleriyle raflardaki yerini aldı. Kendisinin adından ilham alarak oluşturulan bebeğin aksine Kenneth Handler, “Piyano çalar ve kültürel aktivitelerde yapıyordu. Ben bunların hiçbirini yapmadım. Özellikle okul çağımda sadece ders çalışıyordum ve kızlar benden sürekli olarak kaçıyordu” dedi.



