Barbie'ye benzemek için servet harcadı! Şimdi de kaburgalarını aldıracak

Barbie bebeğe benzeme sevdası, 28 yaşındaki Aviva Rocks'ı defalarca bıçak altına yatırdı. Genç kadın, bu operasyonlara toplam 50 bin dolar harcadı.

Barbie sevdasını, "Barbie'yi seviyorum çünkü yapay, her zaman mutlu ve ne isterse yapıyor" sözleriyle açıklayan Rocks, kendisini 'Kıvrımlı Barbie' olarak tanımlıyor ve kafasındaki güzellik anlayışına yaklaşmasını sağladığı için, estetik operasyon geçirmekten mutluluk duyduğunu belirtiyor.

Üç kez göğüs büyütme, iki kez burun düzelttirme ve bir kez yüz gerdirme operasyonu geçiren Rocks, sayısız dolgu, botoks ve kalıcı makyaj operasyonlarından da geçti.

Rocks, şimdilerde kaburgasını aldırıp, belinin daha ince görünmesini sağlama peşinde...

28 yaşındaki Rocks, ilk estetik operasyonunu 21 yaşında geçirdi ve Barbie sevdasıyla bıçak altına yatmaktan vazgeçmeye niyeti yok gibi...



