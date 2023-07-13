Barbie'ye görkemli gala! Margot Robbie ve Dua Lipa tarzlarıyla herkesi gölgede bıraktı

"Barbie" filminin gösterim tarihine sayılı gün kala gösterişli bir Avrupa prömiyeri yapıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cineworld Leicester Square'de yapılan galada ünlü isimler "pembe halı"da yürüdü.

Galaya Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera ve daha pek çok yıldız katıldı.

33 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, diğer galalarda olduğu gibi Avrupa galasında da Barbie filminin doğasına uygun olarak pembe bir elbise giymeyi tercih etti.

Filmin kadrosunda yer alan Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa da şıklığıyla galanın beğenilen isimlerinden oldu. Geçtiğimiz günlerde galaya sütyensiz katılan oyuncu bu sefer renkli ve yine iddialıydı.

Hem Lipa hem de Robbie galanın öne çıkan isimlerinden oldu. Dua Lipa yine göğüs dekoltesi ve transparan detaylara sahip elbisesiyle hayranlarından tam not aldı.





