Barbunya Laksa nasıl yapılır? Barbunya Laksa malzemeleri neler?

Yeni tatlar keşfetmek isteyenlerin denemesi gereken tariflerden biri olan barbunya laksa, birçok malzeme ile hazırlanıyor. Oyster sos, kırmızı köri ezmesi, demirhindi, esmer toz şeker, tatlı toz paprıka ve shrimp paste barbunya laksa yapımı için gerekli malzemeler arasında yer alıyor. İşte barbunya laksa tarifi ve malzemeleri...
Balık İçin Malzemeler:
Noodle İçin Malzemeler
Tofu İçin Malzemeler
Shrimp Paste İçin
Demirhindi Ezmesi İçin
Laksa İçin:
Noddle Servisi İçin Malzemeler
Barbunların filetosunu çıkartıp tüm kılçıklarını ayıklayın. Zerdeçal ve yıldız anason ile marine edilip 70 derecelik zeytinyağında poşe ediliyor.Noodle için malzemeleri birleştirip karıştırıp yassı noodle şeklini verin. Karides paste için jumbo karidesleri ayıklayın, barbunun ayıkladığımız kısımları ile fırına veriliyor. İyice kuruduktan sonra mutfak robotunda biraz zeytinyağı ile çekiliyor. Ardından oyster sos ve kırmızı köri paste ekleniyor.
Demirhindileri sıcak suda bekletip çekirdeklerini püre haline getirin. Laksa için tavuk suyu ve Hindistan cevizi suyunu bir tencereye koyun. Kalan malzemeler suyun içine atın ve kıvam alana dek kaynatın. Hazırlanan noodler haşlandıktan sonra bir vok tava içerisine susam yağı ekleyin ve ardından noodle, chili biberi taze soğan ve çalı fasulyesi ekleyip sote edin. Tofuları, küp küp kesip kızgın yağda una bulayın ve kızartın. Vok tavadan çıkanlara lemon grass soya filizi taze kişniş ekleyin. Derin bir tabağa önce noodle karışımı, etrafına laksa dökün. Laksanın üzerine kızarmış tofu koyun, en üzerine barbun balıkları koyun ve servis edin. Afiyet olsun...
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