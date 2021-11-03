Barbunya Laksa nasıl yapılır? Barbunya Laksa malzemeleri neler?

Yeni tatlar keşfetmek isteyenlerin denemesi gereken tariflerden biri olan barbunya laksa, birçok malzeme ile hazırlanıyor. Oyster sos, kırmızı köri ezmesi, demirhindi, esmer toz şeker, tatlı toz paprıka ve shrimp paste barbunya laksa yapımı için gerekli malzemeler arasında yer alıyor. İşte barbunya laksa tarifi ve malzemeleri...

BARBUNYA LAKSA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Balık İçin Malzemeler:

Barbun

Zeytinyağı

Toz Zerdeçal

Kırmızı Soğan

Yıldız Anason

Noodle İçin Malzemeler

Pirinç Unu

Zeytinyağı

Su

Patates Nişastası

Tuz

Tofu İçin Malzemeler

Tofu

Un

Shrimp Paste İçin

Jumbo Karides

Barbunun Kafası Ve İskeleti

Oyster Sos

Kırmızı Köri Ezmesi

Demirhindi Ezmesi İçin

Demirhindi

Su

Laksa İçin:

Hindistan Cevizi Sütü

Tavuk Suyu

Esmer Toz Seker

Yıldız Anason

Sarımsak

Taze Zencefil

Tatlı Toz Paprıka

Taze Soğan

Shrimp Paste

Kuru Soğan

Demirhindi Ezmesi

Chili Biberi

Kendi yapacağınız Demir hindi Ezmesi

Çalı Fasulyesi

Toz Zerdeçal

Kimyon

Toz Kişniş

Noddle Servisi İçin Malzemeler

Susam Yağı

Lemongrass

Chili Biberi

Soya Filizi

Soya Filizi

Taze Soğan

Noodle

Taze Kişniş

BARBUNYA LAKSA NASIL YAPILIR?

Barbunların filetosunu çıkartıp tüm kılçıklarını ayıklayın. Zerdeçal ve yıldız anason ile marine edilip 70 derecelik zeytinyağında poşe ediliyor.Noodle için malzemeleri birleştirip karıştırıp yassı noodle şeklini verin. Karides paste için jumbo karidesleri ayıklayın, barbunun ayıkladığımız kısımları ile fırına veriliyor. İyice kuruduktan sonra mutfak robotunda biraz zeytinyağı ile çekiliyor. Ardından oyster sos ve kırmızı köri paste ekleniyor.

Demirhindileri sıcak suda bekletip çekirdeklerini püre haline getirin. Laksa için tavuk suyu ve Hindistan cevizi suyunu bir tencereye koyun. Kalan malzemeler suyun içine atın ve kıvam alana dek kaynatın. Hazırlanan noodler haşlandıktan sonra bir vok tava içerisine susam yağı ekleyin ve ardından noodle, chili biberi taze soğan ve çalı fasulyesi ekleyip sote edin. Tofuları, küp küp kesip kızgın yağda una bulayın ve kızartın. Vok tavadan çıkanlara lemon grass soya filizi taze kişniş ekleyin. Derin bir tabağa önce noodle karışımı, etrafına laksa dökün. Laksanın üzerine kızarmış tofu koyun, en üzerine barbun balıkları koyun ve servis edin. Afiyet olsun...

