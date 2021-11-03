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Barbunya Laksa nasıl yapılır? Barbunya Laksa malzemeleri neler?

03.11.2021 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Somer Şef'in imza tabağı olan barbunya laksa, farklı lezzet arayanların denemesi gereken yiyecekler arasında yer alıyor. Barbunya laksa birçok malzemeden hazırlanıyor. Barbunya laksa yapımı için gerekli olan malzemelerden bir kısmı barbun, kırmızı soğan, yıldız anason, jumbo karides, barbunun kafası ve iskeletidir. İşte barbunya laksa tarifi ve malzemeleri...

Barbunya Laksa nasıl yapılır? Barbunya Laksa malzemeleri neler?

Yeni tatlar keşfetmek isteyenlerin denemesi gereken tariflerden biri olan barbunya laksa, birçok malzeme ile hazırlanıyor. Oyster sos, kırmızı köri ezmesi, demirhindi, esmer toz şeker, tatlı toz paprıka ve shrimp paste barbunya laksa yapımı için gerekli malzemeler arasında yer alıyor. İşte barbunya laksa tarifi ve malzemeleri...

BARBUNYA LAKSA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Balık İçin Malzemeler:

  • Barbun
  • Zeytinyağı
  • Toz Zerdeçal
  • Kırmızı Soğan
  • Yıldız Anason

Noodle İçin Malzemeler

  • Pirinç Unu
  • Zeytinyağı
  • Su
  • Patates Nişastası
  • Tuz

Tofu İçin Malzemeler

  • Tofu
  • Un

Shrimp Paste İçin

  • Jumbo Karides
  • Barbunun Kafası Ve İskeleti
  • Oyster Sos
  • Kırmızı Köri Ezmesi

Demirhindi Ezmesi İçin

  • Demirhindi
  • Su

Laksa İçin:

  • Hindistan Cevizi Sütü
  • Tavuk Suyu
  • Esmer Toz Seker
  • Yıldız Anason
  • Sarımsak
  • Taze Zencefil
  • Tatlı Toz Paprıka
  • Taze Soğan
  • Shrimp Paste
  • Kuru Soğan
  • Demirhindi Ezmesi
  • Chili Biberi
  • Kendi yapacağınız Demir hindi Ezmesi
  • Çalı Fasulyesi
  • Toz Zerdeçal
  • Kimyon
  • Toz Kişniş

Noddle Servisi İçin Malzemeler

  • Susam Yağı
  • Lemongrass
  • Chili Biberi
  • Soya Filizi
  • Soya Filizi
  • Taze Soğan
  • Noodle
  • Taze Kişniş

BARBUNYA LAKSA NASIL YAPILIR?

Barbunların filetosunu çıkartıp tüm kılçıklarını ayıklayın. Zerdeçal ve yıldız anason ile marine edilip 70 derecelik zeytinyağında poşe ediliyor.Noodle için malzemeleri birleştirip karıştırıp yassı noodle şeklini verin. Karides paste için jumbo karidesleri ayıklayın, barbunun ayıkladığımız kısımları ile fırına veriliyor. İyice kuruduktan sonra mutfak robotunda biraz zeytinyağı ile çekiliyor. Ardından oyster sos ve kırmızı köri paste ekleniyor.

Demirhindileri sıcak suda bekletip çekirdeklerini püre haline getirin. Laksa için tavuk suyu ve Hindistan cevizi suyunu bir tencereye koyun. Kalan malzemeler suyun içine atın ve kıvam alana dek kaynatın. Hazırlanan noodler haşlandıktan sonra bir vok tava içerisine susam yağı ekleyin ve ardından noodle, chili biberi taze soğan ve çalı fasulyesi ekleyip sote edin. Tofuları, küp küp kesip kızgın yağda una bulayın ve kızartın. Vok tavadan çıkanlara lemon grass soya filizi taze kişniş ekleyin. Derin bir tabağa önce noodle karışımı, etrafına laksa dökün. Laksanın üzerine kızarmış tofu koyun, en üzerine barbun balıkları koyun ve servis edin. Afiyet olsun...

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