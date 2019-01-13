TREND

Messi bir kez daha tarihe geçti

Erdem Keleş Erdem Keleş
SPOR  | 13.01.2019 22:44 | Son Güncelleme

La Liga'nın 19. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Eibar'ı 3-0 yendi. Maçta ağları havalandıran Lionel Messi, La Liga'daki 400. golünü atarak bir kez daha tarihe geçti. Messi 400. golüne 435 maçta ulaştı.

Messi bir kez daha tarihe geçti

La Liga'da lider olan Barcelona, alt sıralardaki Eibar'ı yıldız futbolcuları Luis Suarez (2) ve Lionel Messi'nin golleriyle geçti. Maçın yıldızı olan Uruguaylı futbolcu Luis Suarez iki gol (Dk. 19 ve Dk. 59) ve bir asist ile oynadı. Katalan ekibinin takım kaptanı Messi ise 53. dakikada attığı golle, Barcelona formasıyla La Liga'daki 400. golünü kaydetti.

2004-2005 sezonundan bu yana bordo-mavili formayı giyen 31 yaşındaki Messi, La Liga'da toplam 435 maçta 400 gole ulaştı. Arjantinli futbolcu, La Liga tarihinin en fazla gol atan futbolcusu olarak ilk sırada bulunurken, onu şu anda İtalya'da Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo (292 maçta 311 gol) takip ediyor.

800. MAÇINA ÇIKACAK
Barcelona formasıyla sahaya çıktığı tüm resmi maçlarda toplam 575 gol ve 224 asist ile oynayan Messi, bir sonraki karşılaşmada Katalan ekibiyle 800. maçına çıkacak. La Liga'da 17 gol ile gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Messi, Avrupa'nın önemli liglerinde de (İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa) en fazla gol atan futbolcu olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Barcelona aldığı galibiyetle puanını 43'e çıkararak, en yakın rakibi Atletico Madrid'in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan transfer açıklamasıŞafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan transfer açıklaması
Başkan yardımcısından taraftara: Cehenneme gitBaşkan yardımcısından taraftara: Cehenneme git
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barcelona Lionel Messi

En Çok Okunan Trend Haberler

Simit ve poğaça yiyenlere korkutan uyarı! Bakın neler oluyor?

Simit ve poğaça yiyenlere korkutan uyarı! Bakın neler oluyor?

Camide şoke eden olay! Bunu da yaptılar

Camide şoke eden olay! Bunu da yaptılar

Daha 19 yaşında! Güzelliğiyle olay oldu

Daha 19 yaşında! Güzelliğiyle olay oldu

Gündüz vakti çatıda seviştiler, sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Gündüz vakti çatıda seviştiler, sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Ameliyattan sonra Ali Koç ve Ersun Yanal'ı sayıkladı

Ameliyattan sonra Ali Koç ve Ersun Yanal'ı sayıkladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ünlü teknik adama hırsız şoku

Ünlü teknik adama hırsız şoku

Türkiye bu yarışı konuşuyor! At, jokeyini üstünden attı ve...

Türkiye bu yarışı konuşuyor! At, jokeyini üstünden attı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan transfer açıklaması

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan transfer açıklaması

Fulham başkan yardımcısından taraftara: Cehenneme git

Başkan yardımcısından taraftara: Cehenneme git

Futbolu bırakıp porno yıldızı oldu

Futbolu bırakıp porno yıldızı oldu

Futbolcudan kız arkadaşına sahada evlenme teklifi

Sahada evlenme teklifi

Zlatan Ibrahimovic'e şok benzetme

Zlatan Ibrahimovic'e şok benzetme

Balotelli Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Balotelli İstanbul'a geldi iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.