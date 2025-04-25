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  4. Barcelona'da Ter Stegen 8 ay sonra kadroda!

Barcelona'da Ter Stegen 8 ay sonra kadroda!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
25.04.2025 14:38
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İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona ile Real Madrid, 26 Nisan Cumartesi (yarın) karşı karşıya gelecek. Barça'da dev maç öncesi 8 ay süren sakatlığını atlatan kaleci Ter Stegen de kadroya dahil edildi.

Barcelona'da Ter Stegen 8 ay sonra kadroda!
Marc-Andre Ter Stegen

Marc-Andre Ter Stegen

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Barcelona
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Barcelona'da sakatlığı geçen Alman kalecisi Marc Andre Ter Stegen, Real Madrid ile yarın oynanacak İspanya Kral Kupası (Copa Del Rey) finali kadrosuna alındı.

MADRİD MAÇININ KADROSUNDA YER ALACAK!

Katalan kulübünden yapılan açıklamada, LaLiga'da eylül ayında Villarreal ile oynanan maçta sağ diz yan bağlarında sakatlanan 32 yaşındaki kalecinin antrenmanlara başladığı ve Real Madrid maçının kadrosunda yer alacağı bildirildi. Barcelona'da yıldız santrafor Robert Lewandowski ile genç oyuncular Alejandro Balde, Marc Bernal ve Marc Casado'nun sakatlıkları bulunuyor. Barcelona ile Real Madrid, TSİ 23.00'te Kral Kupası finalinde karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
spor barcelona futbol
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