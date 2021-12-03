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Barcelona'da Xavi'den Messi açıklaması

03.12.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Lionel Messi'nin kazandığı yedinci Ballon d'Or ödülü hakkında gelen soruya flaş bir yanıt verdi.

Barcelona'da Xavi'den Messi açıklaması
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin aldığı yedinci Ballon d'Or ödülüyle ilgili konuştu.

Real Betis ile oynayacakları mücadele öncesi basın toplantısı öncesi konuşan Xavi, "Lionel Messi'nin ödülü alması, futbolun adaleti. Başkalarının da bunu hak edebileceğini düşünebiliriz ama futbolla ilgili bir ödül için zarf açıldığında Messi'nin adını okumaları en adaletlisi." ifadelerini kullandı.

"KAZANMAMIZ YETMEZ, İYİ OYNAMALIYIZ"

41 yaşındaki teknik adam, taraftarların beklentileri göz önüne alındığında şu anki işinin çok zor olduğunu belirterek, "Barcelona dünyanın en zor kulübü. Taraftarlar çok şey talep ediyoralr ve iyi oynamak zorunda olduğumuz için maçları kazanmamız bile yeterli değil." açıklamasını yaptı.

Xavi, "Villarreal galibiyetine büyük önem ve değer veriyoruz. Yine de oyunun bazı aşamalarında iyi olmadığımızı ve topa sahip olamadığımızı biliyoruz." dedi.

"FRENKIE DE JONG ASLA SATILAMAZ"

Xavi, "Frenkie de Jong bizim için çok önemli ve hiçbir koşul altında satılamaz. Her takım için büyük fark yaratabilecek kapasitede." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
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