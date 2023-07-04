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Barcelona'dan Galatasaray'ın teklifine ret cevabı! Yüksek bonservis bedeli karşılığında bırakmaya hazırlar

04.07.2023 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezona iddialı bir takımla girmek isteyen Galatasaray'a Barcelona'dan kötü haber geldi.

Barcelona'dan Galatasaray'ın teklifine ret cevabı! Yüksek bonservis bedeli karşılığında bırakmaya hazırlar

Galatasaray, Barcelona'nın yıldız ismi Franck Kessie'yi kadrosuna katmak istiyordu. Katalanlara yapılan teklif sonrası sarı-kırmızılılara cevap geldi.

TEKLİF REDDEDİLDİ

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Franck Kessie'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Galatasaray'a Barcelona'dan ret cevabı geldi. Oyuncusunu sadece bonservisiyle satmak istediğini söyleyen Barcelona, Galatasaray'ın kiralama teklifine olumsuz cevap verdi.

YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ İSTENİYOR

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Piyasa değeri 25 milyon Euro olan Franck Kessie için Barcelona yüksek bir bonservis bedeli istiyor. Katalanlar, Franck Kessie için minimum 40 milyon Euro gibi bir bonservis düşünüyor.


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barcelona galatasaray kata yeni sezon

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