Barcelona'dan koronavirüse karşı umut dolu video

Barcelona oyuncuları, efsaneleri ve bir çok ismin içinde olduğu videoyla tüm taraftarlarına ve dünyaya umut dolu mesajlar gönderdi. Dünyanın her yerindeki akademileri ve tanınmış insanların çektiği videolarla İspanyol ekibi "Bugün savaşacağız, yarın oynayacağız" mesajını verdi.
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