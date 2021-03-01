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Barcelona eski başkanı Josef Bartomeu tutuklandı

01.03.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Barcelona eski başkanı Josef Bartomeu tutuklandı

Barcelona eski başkanı Josep Bartomeu, "Barçagate" operasyonu kapsamında yapılan soruşturma sonrasında "yolsuzluk yaptığı" gerekçesiyle tutuklandı.

Barcelona eski başkanı Josep Bartomeu, bu sabah Barçagate operasyonu kapsamında tutuklandı.

'BarcaGate' operasyonu kapsamında gözaltına alınan Josep Bartomeu, kulüp üstünde etkisi olan Messi, Pique ve Xavi gibi isimleri, sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla itibarlarını zedelemeye çalışması ve yolsuzluk nedeniyle suçlanıyor.

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Bartomeu ve yönetim kurulu, Lionel Messi'yi çevreleyen tartışmalardan çıkan sonuçların ortasında geçen yıl istifa etmişti.

Kulüp, koronavirüs salgınının yol açtığı siyasi kargaşa ve borcun ortasında kalmıştı.

Operasyon, kulüpte yapılacak başkanlık seçimlerine bir haftadan az bir süre kala geldi.

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