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Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

10.03.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona Galatasaray maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu lider tamamlayan sarı kırmızılılar, İspanya temsilci Barcelona'ya konuk olacak. Bu kapsamda Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte merakla beklenen karşılaşmanın detayları ve muhetemel 11'ler...

Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

Barcelona Galatasaray maçı için heyecan dorukta. İspanya temsilci Barcelona, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Avrupa Ligi E Grubu'nu yenilgisiz ve lider tamamlayan sarı kırmızılılar, mücadeleden galip ayrılmak istiyor. Peki Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda? Merakla beklenen mücadeleye ilişkin ayrıntılar ve karşılaşmanın muhtemel 11'leri haberimizde.

BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona, Camp Nou'da Galatasaray'ı konuk edecek. Maç 10 Mart Perşem (bugün) saat 23:00'da oynanacak.

BARCELONA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Galatasaray maçı Exxen platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı izleyebilmek için platforma üye olmak gerekiyor.

BARCELONA GALATASARAY MAÇI NASIL ŞİFRESİZ İZLENİR?

**İşte Barcelona - Galatasaray maçını şifresiz yayınlayacak kanallar:

Barcelona Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mohamed

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Traore, Aubameyang, Torres

Barcelona Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ BENOİT BASTİEN KİMDİR?

Benoit Bastien 17 Nisan 1983 yılında Fransa'da dünyaya geldi.

Benoit Bastien kariyerine 2009 yılında başladı. Çoğunlukla Ligue 1 maçlarında görevlendirilen Bastien, 2014'den bu yana uluslararası maçlarda da görevlendirilmektedir.

Fransız hakem 20 Ekim 2016'da oynanan, Manchester United'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği UEFA Avrupa Ligi grup maçında da görev almıştır.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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